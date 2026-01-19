جامعة أسيوط: تفعيل بروتوكول التعاون مع القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

18 حجم الخط

عقدت جامعة أسيوط اجتماعا تنسيقيا مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك في إطار تفعيل بنود بروتوكول التعاون المشترك، لبحث آليات التعاون ووضع التصور الأولي للفعاليات والأنشطة المشتركة المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

وترأس الاجتماع من جانب جامعة أسيوط الدكتور محمد العدوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومن جانب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز.

وحضر اللقاء من جامعة أسيوط الدكتور علي كمال، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، والدكتورة أسماء جابر مهران، نائب مدير المركز ومنسق البروتوكول، كما شارك من جانب المركز القومي الدكتور ياسر السيد، والدكتور سامح المحمدي، والدكتورة غادة رياض الأستاذ المساعد بالمركز.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن تفعيل بروتوكول التعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز الشراكات المؤسسية التي تربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن التكامل بين الخبرات الأكاديمية والبحثية يتيح تطوير حلول علمية تطبيقية للقضايا الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية، بما يدعم دور الجامعة في خدمة المجتمع والمساهمة في مسارات التنمية الشاملة.

وتناول الاجتماع استعراض مجالات التعاون المتفق عليها في البروتوكول الموقع، وبحث سبل تفعيلها بما يحقق التكامل بين الخبرات الأكاديمية والبحثية، ويسهم في معالجة القضايا المجتمعية ذات الأولوية، خاصة في المجالات الاجتماعية والجنائية والتنموية.

فعاليات علمية، ودورات تدريبية، وورش عمل للطلاب

وأكد الجانبان أهمية الشراكة المؤسسية بين الجامعة والمركز القومي للبحوث، وضرورة ترجمة البروتوكول إلى برامج وأنشطة عملية تشمل فعاليات علمية، ودورات تدريبية، وورش عمل، ومشروعات بحثية تطبيقية ذات أثر مجتمعي مباشر.

كما اتفق الطرفان على تشكيل آلية تنسيقية مشتركة، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وضمان حسن التنسيق بين الجهتين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة، ويعكس الدور الريادي لكل من جامعة أسيوط والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في خدمة المجتمع ودعم مسارات التنمية الشاملة.

