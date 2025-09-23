الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تجديد تعيين عماد سمير عميدًا لـ كلية علوم الرياضة بجامعة أسيوط

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

قدَّم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، خالص التهنئة للدكتور عماد سمير محمود بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينه عميدًا لكلية علوم الرياضة لفترة ثانية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة الكلية نحو إعداد كوادر متميزة قادرة على خدمة الرياضة المصرية، وتعزيز دور الجامعة في مجالات التدريب الرياضي والعلوم التطبيقية المرتبطة بالصحة واللياقة البدنية، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والبحثية وخدمة طلاب الكلية ومنتسبيها.

 

كما أعرب رئيس جامعة أسيوط عن عميق شكره وامتنانه  للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما يقدمانه من دعم ورعاية كبيرة لجامعة أسيوط ومؤسساتها التعليمية والبحثية.

 

وأكد رئيس جامعة أسيوط على  ضرورة استثمار الإمكانات المادية والطاقات البشرية المتاحة بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية والمنظومة الإدارية، وتهيئة بيئة محفزة لطلاب الجامعة وباحثيها وجميع العاملين بها.

 

كما أكد الدكتور المنشاوي على أهمية العمل بروح الفريق وتطوير الأداء في مختلف قطاعات الجامعة، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، مع الالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة، والاهتمام بتطوير الجوانب الأكاديمية والبحثية والإدارية بما يواكب أحدث التطورات التكنولوجية والمستجدات العالمية.

 

السيرة الذاتية الدكتور عماد سمير

 

يذكر، أن الدكتور عماد سمير، تخرّج في كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط عام 1991 (تخصص كرة القدم)، ثم عُيّن معيدًا بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية عام 1992، وحصل على درجة الماجستير في العلوم التربوية والنفسية الرياضية عام 1996، ثم نال درجة الدكتوراه في التربية الرياضية عام 2002، وتدرج في الدرجات الوظيفية حتى حصل على درجة الأستاذية عام 2015، وقد أسهم خلال مسيرته الأكاديمية في إثراء تخصصه بعدد من البحوث والدراسات، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، إلى جانب مشاركته الفاعلة في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية المرتبطة بالتربية والعلوم النفسية الرياضية.

جامعة أسيوط تعلن فتح باب الترشح لمنصب عميد التجارة

جامعة أسيوط تعقد امتحانات المعادلة لـ 1903 طلاب بالتعليم الفني للالتحاق بكليات التجارة

 

 ويُعد صدور القرار الجمهوري بتجديد الثقة في الدكتور عماد سمير محمود تأكيدًا لـ كفاءته الأكاديمية والإدارية، وتمهيدًا لمواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بكلية علوم الرياضة كأحد الصروح المتميزة داخل جامعة أسيوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث العلمي أسيوط التدريب الرياضي التعليم العالي الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة أسيوط كلية علوم الرياضة محافظة اسيوط وزير التعليم العالي

مواد متعلقة

وكيل وزارة التعليم بأسيوط: 97٪ من طلاب مدارس أبوتيج الثانوية على نظام البكالوريا

بالأسماء، 44 أستاذا بجامعة أسيوط ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم

محافظ أسيوط يقدم الهدايا والورود للطلاب المتفوقين من دار رعاية الأيتام (فيديو وصور)

حتى نهاية العام، جدول القوافل العلاجية في 18 قرية بأسيوط

تشجير وإعادة تدوير المخلفات، وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشارك في الأنشطة المدرسية (صور)

محافظ أسيوط يبحث سبل تحسين قطاع الثروة الحيوانية مع الوفد الصيني (فيديو)

وكيل التعليم بأسيوط يلتقى مجلس أمناء وآباء مدرسة طه حنفى الإعدادية (صور)

انتظام الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية مع بداية العام الجامعي الجديد

الأكثر قراءة

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

تصويبة صاروخية، جراديشار يتقدم لـ الأهلي بهدف مبكر في شباك حرس الحدود

الصحة: فتح تحقيق عاجل في تعطل جهاز C-Arm بمستشفى كفر الشيخ العام

مصريون ينتفضون بعد إهانة ماكرون في نيويورك: استعراض سلطة فاشل

30 دقيقة تمنع 45 معلما من دخول مدرسة بأبو حمص وتحيلهم للتحقيق

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، لماذا أمر الله موسى وهارون أن يتلطفا مع فرعون رغم أنه كافر؟

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

مفتي الجمهورية في اليوم العالمي للغة الإشارة: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads