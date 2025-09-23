تجديد تعيين عماد سمير عميدًا لـ كلية علوم الرياضة بجامعة أسيوط

قدَّم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، خالص التهنئة للدكتور عماد سمير محمود بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينه عميدًا لكلية علوم الرياضة لفترة ثانية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة الكلية نحو إعداد كوادر متميزة قادرة على خدمة الرياضة المصرية، وتعزيز دور الجامعة في مجالات التدريب الرياضي والعلوم التطبيقية المرتبطة بالصحة واللياقة البدنية، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والبحثية وخدمة طلاب الكلية ومنتسبيها.

كما أعرب رئيس جامعة أسيوط عن عميق شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما يقدمانه من دعم ورعاية كبيرة لجامعة أسيوط ومؤسساتها التعليمية والبحثية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على ضرورة استثمار الإمكانات المادية والطاقات البشرية المتاحة بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية والمنظومة الإدارية، وتهيئة بيئة محفزة لطلاب الجامعة وباحثيها وجميع العاملين بها.

كما أكد الدكتور المنشاوي على أهمية العمل بروح الفريق وتطوير الأداء في مختلف قطاعات الجامعة، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، مع الالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة، والاهتمام بتطوير الجوانب الأكاديمية والبحثية والإدارية بما يواكب أحدث التطورات التكنولوجية والمستجدات العالمية.

السيرة الذاتية الدكتور عماد سمير

يذكر، أن الدكتور عماد سمير، تخرّج في كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط عام 1991 (تخصص كرة القدم)، ثم عُيّن معيدًا بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية عام 1992، وحصل على درجة الماجستير في العلوم التربوية والنفسية الرياضية عام 1996، ثم نال درجة الدكتوراه في التربية الرياضية عام 2002، وتدرج في الدرجات الوظيفية حتى حصل على درجة الأستاذية عام 2015، وقد أسهم خلال مسيرته الأكاديمية في إثراء تخصصه بعدد من البحوث والدراسات، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، إلى جانب مشاركته الفاعلة في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية المرتبطة بالتربية والعلوم النفسية الرياضية.

ويُعد صدور القرار الجمهوري بتجديد الثقة في الدكتور عماد سمير محمود تأكيدًا لـ كفاءته الأكاديمية والإدارية، وتمهيدًا لمواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بكلية علوم الرياضة كأحد الصروح المتميزة داخل جامعة أسيوط.

