رئيس جامعة أسيوط يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام الجديد

عقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مقترح الخطة المالية للجامعة لقسمي التعليم والمستشفيات الجامعية للعام المالي 2026/2027، واستعراض الخطة التفصيلية للمشروعات القائمة والمستقبلية، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية وتطوير الأداء الأكاديمي والبحثي والخدمي للجامعة.

تطوير الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور المنشاوي أهمية المشروعات التعليمية والبحثية والطبية التي تنفذها جامعة أسيوط، مشيرًا إلى أنها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز جودة العملية التعليمية والبحثية، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية بما يواكب التطورات العلمية العالمية في مختلف التخصصات.

وأوضح المنشاوي أن جامعة أسيوط حققت إنجازات ملموسة خلال السنوات الأخيرة في تطوير البنية التحتية التعليمية والطبية والبحثية، بما أسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والمرضى والمجتمع.

وأشار إلى حرص الإدارة الجامعية على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يضمن نجاح الجامعة في أداء رسالتها، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن الاجتماع استهدف تعزيز الخدمات التعليمية والبحثية، وتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، وتحسين بيئة العمل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وضمان تقديم تعليم متميز يواكب متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة في تطوير مؤسسات التعليم العالي وإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على الإسهام في بناء المجتمع.

وشهد الاجتماع مناقشة الاستثمارات المقترحة في القطاعات المختلفة، وأعمال التطوير الحالية والمستقبلية المقرر تنفيذها خلال العام المالي 2026 /2027 لدعم قطاعيّ التعليم والمستشفيات الجامعية، بما يضمن استمرار تقديم خدمات تعليمية وطبية ذات جودة عالية.

وفيما يتعلق بقسم التعليم، ناقش الاجتماع المشروعات القائمة حاليًا، والتي شملت: استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزية بمقرّات كليتي رياض الأطفال والفنون الجميلة بمدينة أسيوط الجديدة، واستكمال مشروع مجمع البحوث، وأعمال تطوير القرية الأوليمبية بما تتضمنه من ملاعب رياضية وحمامات سباحة، وإحلال وتجديد قطاع المدن الجامعية، واستكمال السور الخاص بمستشفى كلية الطب البيطري.

واستعرض الاجتماع المشروعات المقترح إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية لاستكمال المخطط العمراني لجامعة أسيوط بمدينة أسيوط الجديدة، حيث تم التأكيد على أهمية التوسع العمراني المتوازن بما يخدم العملية التعليمية والبحثية والخدمية. ومن أبرز هذه المشروعات إدراج كليتيّ الخدمة الاجتماعية والتربية النوعية ضمن الخطة المستقبلية للجامعة، إلى جانب إنشاء مجمع للمدرجات لخدمة الكليات القائمة والمزمع إنشاؤها، فضلًا عن تنفيذ مشروعات الإسكان الطلابي والإسكان الإداري بما يحقق الاستقرار المعيشي للطلاب والعاملين، وكذلك إنشاء نادي الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة كصرح اجتماعي ورياضي متكامل.

وفيما يتعلق بقطاع المستشفيات الجامعية، أوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي 2026 /2027 تضمنت استكمال عدد من المشروعات الطبية الحيوية الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، ووحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، ومشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد، بالإضافة إلى استكمال الطابق العلوي بمستشفى الأطفال الجامعي، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الزيادة المستمرة في أعداد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية بما يضمن استمرار تقديم خدمة طبية متميزة.

كما ناقش الاجتماع مجموعة من المشروعات الجديدة المقترحة بقطاع المستشفيات الجامعية، أبرزها تطوير منظومة الكهرباء ومنظومة الحريق بالمستشفيات الجامعية بما يعزز معايير السلامة والأمان، بالإضافة إلى إنشاء مجمع للمحارق لمستشفيات جامعة أسيوط بالظهير الصحراوي بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية الحديثة.

