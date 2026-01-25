الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو

مصر للطيران
مصر للطيران
18 حجم الخط
ads

نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في تجديد شهادة نظام إدارة الجودة العالمي ISO 9001:2015، بعد اجتيازها بنجاح سلسلة من المراجعات والتفتيشات الدقيقة التي نفذتها شركة "Intertek" العالمية المانحة للاعتماد.

في إنجاز يعكس الانضباط التشغيلي، كشف التفتيش الشامل على كافة أنشطة الشركة عن مطابقة تامة للمعايير الدولية دون تسجيل أية ملاحظات. 

ويأتي هذا التجديد للعام التاسع عشر على التوالي، ليؤكد ريادة الشركة في تطبيق سياسات دقيقة تضمن كفاءة صيانة الطائرات والوفاء بمتطلبات العملاء العالميين.

وفي هذا الصدد، أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، عن اعتزازه بتجديد هذا الاعتماد الدولي، مؤكدًا أن الإنجاز يعكس ثقة العملاء والشركاء في مختلف دول العالم في كفاءة وقدرات الشركة ويعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، وأوضح عادل أن هذا النجاح جاء ثمرة للجهود المتواصلة والتفاني الكبير من العاملين، الذين يواصلون أداء مهامهم بكفاءة عالية رغم التحديات العالمية التي تواجه صناعة الطيران.
كما وجّه رئيس الشركة القابضة الشكر والتقدير لجميع العاملين الذين أسهموا في الحفاظ على المكانة الدولية المرموقة للشركة وترسيخ سمعتها كمزود خدمات رائد في مجال الطيران والصيانة.

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية "إن اعتماد نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 هو مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم خدمات الشركة بهدف التأكد من قدرتها على الوفاء بمتطلبات العملاء، ويعمل نظام إدارة الجودة على ترسيخ مبدأ التحسين المستمر للخدمات والأعمال المقدمة."

وأضاف فتحي: "إن اجتياز التفتيش للعام التاسع عشر على التوالي دون ملاحظات هو تأكيد على أن التميز أصبح ثقافة مؤسسية لدى فرق العمل، إننا نعتز بشهادة فريق التفتيش الدولي بمدى وعي العاملين لدينا، وهو ما يعزز من سمعة مصر للطيران في المحافل الدولية ويؤكد قدرتنا على المنافسة في سوق صيانة الطائرات العالمي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة مصر للطيران للصيانة الأعمال الفنية الطيار احمد عادل القابضة لمصر للطيران شركة مصر للطيران شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية صيانة الطائرات صناعة الطيران

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يتفقد غدًا معرض طلاب فروع الجامعات الأجنبية

صندوق رعاية المبتكرين يدعم مشاركة 3 فرق مصرية بمسابقة Shell Eco-Marathon 2026

اليوم، بدء تلقي طعون على أوراق المتقدمين لرئاسة جامعة قناة السويس

عين شمس تستقبل وفدا رفيع المستوى من جامعة الحسن الأول بالمملكة المغربية

أيمن عاشور: اليوم العالمي للتعليم استثمار في المستقبل وبناء الوعي

حالات تمنح فيها شركات الطيران تذاكر مجانية للمسافرين

جامعة عين شمس تتقدم 219 مركزًا عالميًا في تصنيف ويبومتركس

قرارات مهمة من مجلس تجارة عين شمس لتطوير المسيرة التعليمية والبحثية
ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

الإدارية تلغي قرار وزارة العدل بتعيين مأذونين بالشرقية لعدم المفاضلة السليمة بين المرشحين

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس

الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي منتقدا ليفربول ومحمد صلاح: اقفتقدوا غريزة الحسم

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأحد

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأحد 25 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية