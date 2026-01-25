مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو

18 حجم الخط

نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في تجديد شهادة نظام إدارة الجودة العالمي ISO 9001:2015، بعد اجتيازها بنجاح سلسلة من المراجعات والتفتيشات الدقيقة التي نفذتها شركة "Intertek" العالمية المانحة للاعتماد.

في إنجاز يعكس الانضباط التشغيلي، كشف التفتيش الشامل على كافة أنشطة الشركة عن مطابقة تامة للمعايير الدولية دون تسجيل أية ملاحظات.

ويأتي هذا التجديد للعام التاسع عشر على التوالي، ليؤكد ريادة الشركة في تطبيق سياسات دقيقة تضمن كفاءة صيانة الطائرات والوفاء بمتطلبات العملاء العالميين.

وفي هذا الصدد، أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، عن اعتزازه بتجديد هذا الاعتماد الدولي، مؤكدًا أن الإنجاز يعكس ثقة العملاء والشركاء في مختلف دول العالم في كفاءة وقدرات الشركة ويعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، وأوضح عادل أن هذا النجاح جاء ثمرة للجهود المتواصلة والتفاني الكبير من العاملين، الذين يواصلون أداء مهامهم بكفاءة عالية رغم التحديات العالمية التي تواجه صناعة الطيران.

كما وجّه رئيس الشركة القابضة الشكر والتقدير لجميع العاملين الذين أسهموا في الحفاظ على المكانة الدولية المرموقة للشركة وترسيخ سمعتها كمزود خدمات رائد في مجال الطيران والصيانة.

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية "إن اعتماد نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 هو مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم خدمات الشركة بهدف التأكد من قدرتها على الوفاء بمتطلبات العملاء، ويعمل نظام إدارة الجودة على ترسيخ مبدأ التحسين المستمر للخدمات والأعمال المقدمة."

وأضاف فتحي: "إن اجتياز التفتيش للعام التاسع عشر على التوالي دون ملاحظات هو تأكيد على أن التميز أصبح ثقافة مؤسسية لدى فرق العمل، إننا نعتز بشهادة فريق التفتيش الدولي بمدى وعي العاملين لدينا، وهو ما يعزز من سمعة مصر للطيران في المحافل الدولية ويؤكد قدرتنا على المنافسة في سوق صيانة الطائرات العالمي".

