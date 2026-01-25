عصام كامل: 25 يناير ثورة نبيلة اختطفها أصحاب أجندات ودفنوا صوت الثوار الحقيقيين

18 حجم الخط

أشاد الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع “فيتو”، بالكاتب الصحفي بشير حسن، مؤكدًا أنه شاهد مهم على كواليس عديدة وخطيرة في ثورة 25 يناير،ولديه تفاصيل دقيقة وذاكرة ثرية تستحق التوثيق دون مواربة أو مجاملة.

وقال عصام كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، إن بشير حسن يمتلك سلسلة مميزة بعنوان “المتلونون”، معربًا عن أمنيته أن تُنشر بالأسماء الصريحة، لما يتمتع به من قدرة فريدة على المراقبة والتحليل وامتلاك تفاصيل وحكايات كثيرة حول الثورة، كفيلة بكشف مساحات واسعة من الذاكرة المنسية.

خطاب مبارك في عيد الشرطة حمل إشارات مبكرة لما سيحدث

وأوضح عصام كامل أنه كان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة “الأحرار” آنذاك، وحضر احتفالات عيد الشرطة يوم 23 يناير، متذكرًا خطاب الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي تحدث فيه بلغة وصفها بـ “العنيفة جدًّا” ضد إنجلترا، واتهمها بإيواء إرهابيي العالم، ومن بينهم إرهابيون مصريون، معتبرًا أن الخطاب حمل إشارات مبكرة لما كان يعتمل في المشهد.

صباح 25 يناير.. دعوة جميلة وشباب يريد كسر الجمود

وأضاف أنه وصل إلى ميدان التحرير صباح يوم 25 يناير، والتقى اللواء إسماعيل الشاعر وعددًا من قيادات الأمن، وبقوا حتى ما بعد صلاة الجمعة، قبل أن تبدأ الأعداد في التوافد، مؤكدًا أن المشهد في بدايته كان لشباب يريد كسر حالة الجمود السياسي التي تحكم البلاد، في إطار دعوة سلمية جميلة ومشروعة.

28 يناير.. أول صدمة عنف وإدراك الدخول في منحنى خطر

وسرد عصام كامل تفاصيل يوم 28 يناير 2011، موضحًا أنه أثناء انتقاله بسيارته من مقر جريدة “الأحرار” بكوبري القبة إلى منزله في المعادي، تعرّض لاعتداء عنيف، حيث حطم مجهولون سيارته، ليكون من أوائل من شعروا بأن البلاد دخلت بالفعل في منحنى بالغ الخطورة.

الميدان امتلأ بكل الألوان والأجندات

وأشار إلى أن ميدان التحرير بدأ يزخر بكل لون وفكرة، من جماعة الإخوان إلى أجهزة مختلفة، وكل طرف يحاول إدارة المشهد وفق أجندته ومصالحه الخاصة، مؤكدًا أن الدعوة في بدايتها كانت نبيلة، لكنها اصطدمت بحالة غموض وانسداد سياسي دفعت الشباب بعيدًا عن الثقة في المستقبل.

انطفاء الميدان وصعود العنف في المحافظات

وأكد أن ميدان التحرير بدأ يفقد روحه الأولى، بالتزامن مع تصاعد أعمال العنف في السويس ثم المحلة، وتسارع الأحداث بشكل أربك المشهد، واختلط فيه الحابل بالنابل، لتتحكم الأجندات في الميادين بدلًا من الشباب الأنقياء الذين خرجوا في البداية.

القفز على الثورة ثم الانقلاب عليها

وشدد عصام كامل على أن من استفادوا من عصر مبارك حاولوا القفز على الثورة، ثم الاستفادة منها، قبل الانقلاب عليها لاحقًا، لافتًا إلى مشاهداته المباشرة في لقاءات المشير حسين طنطاوى، وعصام شرف فى ميدان سفنكس، حيث تم رفع الأخير على الأعناق ليصبح رئيسًا للوزراء في لحظة وصفها بأنها شهدت انكسارًا كبيرًا للدولة.

تدويل المشهد ودفن صوت الثوار

وأوضح رئيس تحرير فيتو، أن تلك المرحلة شهدت أعمالًا صعبة ضد الدولة المصرية، مع صعود مجموعات المصالح، ودخول أجهزة مخابرات عالمية للعمل داخل مصر، مؤكدًا أن دور الثوار الحقيقيين انتهى سريعًا، وتم دفنهم، بينما تصاعدت أجندات لم تتعارض مع المصالح الأمريكية، وكان للإسرائيليين حضور داخل ميدان التحرير.

بعد 15 عامًا.. تحذير مكرم محمد أحمد كان الأصدق

واختتم عصام كامل حديثه بالتذكير بما قاله الكاتب الكبير الراحل مكرم محمد أحمد، الذي ظل لست ساعات متواصلة على شاشة التليفزيون المصري يناشد المتظاهرين العودة إلى بيوتهم، مؤكدًا أن التغيير من داخل البيوت كان سيكون أقل تكلفة وأكثر أمانًا من الميادين.

وأضاف أن التاريخ أثبت صحة هذا التحذير، مشيرًا إلى أن ما خسرته مصر بعد الثورة كان فادحًا، ولا تزال تدفع ثمنه حتى اليوم، وربما تدفع أثمانًا أكبر في المستقبل.

