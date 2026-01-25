دوري أبطال أفريقيا، الملعب المالي يفوز على بترو أتلتيكو 0/2 ويتصدر مجموعة الترجي

18 حجم الخط

فاز فريق الملعب المالي على ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، بنتيجة هدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد 26 مارس في العاصمة باماكو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم المجموعة الرابعة أندية: الترجي التونسي والملعب المالي وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي.

أهداف مباراة الملعب المالي ضد بترو أتلتيكو

وسجل هدفي الفريق المالي، كل من الكاميروني تيدوس نكينج ومامادو تراوري، في الدقيقتين 54 و59 من زمن المباراة.

ورفع الملعب المالي، رصيده إلى 7 نقاط، ليرتقي إلى صدارة المجموعة، ويعزز حظوظه في المنافسة على التأهل للدور ربع النهائي، بينما تجمد رصيد بترو أتلتيكو عند 4 نقاط في المركز الثالث.

فوز الترجي على سيمبا التنزاني

وكان فريق الترجي التونسي، قد تغلب على ضيفه سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ستاد حمادي العقربي برادس، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الترجي، رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثاني، بينما يقبع فريق سيمبا التنزاني، في ذيل الترتيب دون رصيد من النقاط، بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية.

وسجل البوركيني جاك ديارا، هدف الفوز لفريق باب سويقة في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

