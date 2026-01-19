الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر للطيران ترفع عدد رحلاتها المباشرة إلى المدن البريطانية

مصر للطيران
مصر للطيران
أعلنت مصر للطيران عن زيادة عدد رحلاتها الجوية إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار خطتها لتلبية الطلب المتزايد على السفر وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية.

خطة شركة مصر للطيران لزيادة رحلاتها إلي المدن البريطانية 

وأوضحت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنه سيتم زيادة عدد رحلات الشركة المباشرة بين القاهرة ومانشستر إلى 10 رحلات أسبوعيًا بدًلا من 7 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 11 يوليو 2026، وفقًا لرؤية الشركة لزيادة السعة التشغيلية على عدد من الخطوط الجوية الدولية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل سعي الشركة إلى توفير مزيد من خيارات السفر أمام عملائها، ودعم حركة الطيران والسياحة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، إلى جانب تعزيز الربط الجوي بين القاهرة وعدد من المدن الأوروبية الرئيسية.

رحلات مصر للطيران 

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير في الموسم الشتوي الحالي عدد 28 رحلة أسبوعيًا بين القاهرة والمدن البريطانية بواقع 21 رحلة مباشرة بين القاهرة ولندن و7 رحلات بين القاهرة ومانشستر.

وتواصل الشركة الوطنية  مصر للطيران، خطة التطوير والتحديث من خلال مواكبة الخدمات العالمية على مستوى التشغيل والتطوير والعضويات الدولية، والشراكات الاستراتيجية، بما يعكس الدور الريادي للشركة في تعزيز قطاع الطيران المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

خطط التوسع 2026

ونجحت الشركة الوطنية مصر للطيران في فتح خطوط طيران جديدة في بعض الدول الأوروبية والأفريقية، ضمن خطة الشركة التوسيعة، حيث تمكنت خلال 2025 من فتح خطوط:

  • براغ – أبيدجان – جيبوتي – مقديشيو – زيورخ – الطائف – تابوك – مصراتة.
    • خط مباشر: الإسكندرية – بني غازي (رحلتان أسبوعيًا على B737-800.
    • خطط التوسع 2026: خطوط فينيسيا، لوس أنجلوس، شيكاغو، وإعادة تشغيل الإسكندرية – بني غازي.

مصر للطيران مدينة مانشستر المملكة المتحدة الشركة الوطنية مصر للطيران جمهورية مصر العربية

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

3 حقوق للعاملة المرضعة وفقا لقانون الطفل، تعرف عليها

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

منها تحويل القبلة، ما فضائل شهر شعبان والأحداث التي ذكرت فيه؟

بدايته غدا، دعاء استقبال شهر شعبان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

