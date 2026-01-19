مصر للطيران ترفع عدد رحلاتها المباشرة إلى المدن البريطانية

18 حجم الخط

أعلنت مصر للطيران عن زيادة عدد رحلاتها الجوية إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار خطتها لتلبية الطلب المتزايد على السفر وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية.

خطة شركة مصر للطيران لزيادة رحلاتها إلي المدن البريطانية

وأوضحت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنه سيتم زيادة عدد رحلات الشركة المباشرة بين القاهرة ومانشستر إلى 10 رحلات أسبوعيًا بدًلا من 7 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 11 يوليو 2026، وفقًا لرؤية الشركة لزيادة السعة التشغيلية على عدد من الخطوط الجوية الدولية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل سعي الشركة إلى توفير مزيد من خيارات السفر أمام عملائها، ودعم حركة الطيران والسياحة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، إلى جانب تعزيز الربط الجوي بين القاهرة وعدد من المدن الأوروبية الرئيسية.

رحلات مصر للطيران

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير في الموسم الشتوي الحالي عدد 28 رحلة أسبوعيًا بين القاهرة والمدن البريطانية بواقع 21 رحلة مباشرة بين القاهرة ولندن و7 رحلات بين القاهرة ومانشستر.

وتواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، خطة التطوير والتحديث من خلال مواكبة الخدمات العالمية على مستوى التشغيل والتطوير والعضويات الدولية، والشراكات الاستراتيجية، بما يعكس الدور الريادي للشركة في تعزيز قطاع الطيران المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

خطط التوسع 2026

ونجحت الشركة الوطنية مصر للطيران في فتح خطوط طيران جديدة في بعض الدول الأوروبية والأفريقية، ضمن خطة الشركة التوسيعة، حيث تمكنت خلال 2025 من فتح خطوط:

براغ – أبيدجان – جيبوتي – مقديشيو – زيورخ – الطائف – تابوك – مصراتة.

• خط مباشر: الإسكندرية – بني غازي (رحلتان أسبوعيًا على B737-800.

• خطط التوسع 2026: خطوط فينيسيا، لوس أنجلوس، شيكاغو، وإعادة تشغيل الإسكندرية – بني غازي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.