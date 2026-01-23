جامعة عين شمس تتقدم 219 مركزًا عالميًا في تصنيف ويبومتركس

18 حجم الخط

واصلت جامعة عين شمس ترسيخ مكانتها الدولية، بعدما حققت قفزة نوعية في تصنيف ويبومتركس العالمي (Webometrics) في إصدار يناير 2026، متقدمة 219 مركزًا دفعة واحدة عن ترتيبها السابق، لتحتل المركز 658 عالميًا من بين أكثر من 32 ألف مؤسسة تعليمية حول العالم، وتأتي في المركز الثالث محليًا.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية جامعة عين شمس للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبجهود فريق التصنيف الدولي والبوابة الإلكترونية بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن هذا التقدم اللافت يعكس ثمرة عمل مؤسسي متكامل، استهدف الإرتقاء بمعايير التصنيفات الدولية، من خلال تعزيز الإتاحة الرقمية، وتطوير الموقع الإلكتروني الجامعي ليعكس بكفاءة الأنشطة الأكاديمية والبحثية والخدمية، إلى جانب التوسع في تقديم منظومة ذكية من الخدمات الرقمية، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، بما أسهم بشكل مباشر في تحسين ترتيب الجامعة عالميًا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة حرصت كذلك على تطوير البرامج الدراسية وأساليب التقويم، ودعم الشراكات الدولية، وزيادة معدلات النشر الدولي للبحوث العلمية، فضلًا عن دورها المجتمعي، وتميّز خريجيها وحصولهم على جوائز دولية، وارتفاع معدلات التحاقهم بسوق العمل المحلي والدولي، وهو ما يدعم مكانة الجامعة في صدارة التصنيفات العالمية.

ووجّه رئيس الجامعة التهنئة إلى فريق البوابة الإلكترونية تقديرًا لجهودهم المتميزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس نجاح رؤية جامعة عين شمس في التحول الرقمي وتعزيز حضورها الأكاديمي عالميًا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا إسماعيل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومدير البوابة الإلكترونية للجامعة، أن تصنيف ويبومتركس يصدر مرتين سنويًا في شهري يناير ويوليو، ويهدف إلى تحفيز الجامعات على تعزيز حضورها الرقمي، ودعم سياسات الوصول المفتوح والشفافية، كما يصدر نسخة خاصة لتقييم الجامعات وفقًا لمعدلات الاستشهادات المرجعية، اعتمادًا على Google Scholar.

وأكدت أن التقدم المحقق يعكس التزام جامعة عين شمس بمعايير الجودة الرقمية والبحثية، وسعيها الدائم لتعزيز تنافسيتها الدولية.

