عين شمس تستقبل وفدا رفيع المستوى من جامعة الحسن الأول بالمملكة المغربية

يستقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، يوم الاثنين القادم، وفدًا رفيع المستوى يترأسه رئيس جامعة الحسن الأول بالمملكة المغربية، وذلك في سياق التعاون الأكاديمي والعلمي، وبالتنسيق مع الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس.



وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم التعاون العلمي بين الجامعات العربية، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، خاصة في المجالات ذات الصلة بالعلوم القانونية، بما يعزز دور المؤسسات الجامعية في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ويخدم المصالح الأكاديمية المشتركة في البلدين الشقيقين، دون الإخلال بالأطر والضوابط المنظمة للتعاون المؤسسي الأكاديمي.

وفي سياق آخر واصلت جامعة عين شمس ترسيخ مكانتها الدولية، بعدما حققت قفزة نوعية في تصنيف ويبومتركس العالمي (Webometrics) في إصدار يناير 2026، متقدمة 219 مركزًا دفعة واحدة عن ترتيبها السابق، لتحتل المركز 658 عالميًا من بين أكثر من 32 ألف مؤسسة تعليمية حول العالم، وتأتي في المركز الثالث محليًا.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية جامعة عين شمس للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبجهود فريق التصنيف الدولي والبوابة الإلكترونية بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن هذا التقدم اللافت يعكس ثمرة عمل مؤسسي متكامل، استهدف الارتقاء بمعايير التصنيفات الدولية، من خلال تعزيز الاتاحة الرقمية، وتطوير الموقع الإلكتروني الجامعي ليعكس بكفاءة الأنشطة الأكاديمية والبحثية والخدمية، إلى جانب التوسع في تقديم منظومة ذكية من الخدمات الرقمية، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، بما أسهم بشكل مباشر في تحسين ترتيب الجامعة عالميًا.

