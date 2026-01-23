انطلاق فعاليات معرض Fitur الدولي للسياحة والسفر بمشاركة مصر للطيران

18 حجم الخط

انطلقت فعاليات المعرض الدولي للسياحة والسفر Fitur 2026

فى نسخته رقم 46 والذي يقام في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 21 وحتى 25 يناير الحالي بمشاركة شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري.

ويعد معرض Fitur من أكبر الأسواق السياحية حول العالم التي يشارك فيها المتخصصون والخبراء في مجال السياحة والسفر.

شهد جناح مصر للطيران زيارة شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والذي أثنى على الدور الكبير الذي تقوم به مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، في دعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وأشاد بالتطور الكبير الذي تشهده الشركة في جودة الخدمات المقدمة لعملائها.

وفي هذا الصدد، أكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن مشاركة شركة مصر للطيران في المعارض الهامة تأتى فى إطار عرض أحدث خدمات الشركة وتطوير أسطولها وشبكة التشغيل الداخلية والدولية التي تصل إلى نقاط مختلفة حول العالم، بالإضافة إلى عرض الاستراتيجية البيعية والتسويقية للشركة لجذب مزيد من الحركة الوافدة للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة.

وأضاف أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة لصناع السياحة والطيران حول العالم، نظرًا لأنه يعتبر من أهم المعارض السياحية الدولية، ويشارك فيه صناع القرار فى مجال السياحة والطيران من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، قال الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن معرض Fitur يتمتع بأهمية كبيرة ويجذب عددا كبيرا من وكلاء ومنظمي السياحة، كما يوفر منصة مثالية لربط المحترفين في جميع مجالات السياحة والطيران، وأن قطاع السياحة على ارتباط وثيق بقطاع الطيران، وتشكل الرحلات السياحية نسبة كبيرة من رحلات الطيران حول العالم، وتسعى مصر للطيران من خلال مشاركتها في المعرض لزيادة حصتها وتوسيع نطاق مشاركتها وتواجدها في الأسواق السياحية الهامة مستغلةً مكانة مصر كأحد أبرز الوجهات السياحية في العالم.

وعقد فريق عمل مصر للطيران برئاسة أشرف راتب، رئيس قطاع السياحة (الكرنك)، ومحمد معوض، المدير الإقليمي لمصر للطيران بإسبانيا، وفريق عمل قطاع السياحة (الكرنك) والإدارة العامة للتسويق بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أكبر ممثلي وكلاء السياحة والسفر ومنظمي الرحلات حول العالم، لبحث سبل التعاون المختلفة، ودراسة إمكانية تقديم عروض سياحية مختلفة، تشمل برامج تسويقية وترويجية جديدة، لزيادة فرص النمو لمصر للطيران.

الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تسير 16 رحلة أسبوعيا إلى إسبانيا، بواقع 7 رحلات بين مدريد والقاهرة، و6 رحلات بين برشلونة والقاهرة، و3 رحلات من مدريد وبرشلونة إلى الأقصر.

