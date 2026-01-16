143% زيادة في أرباح مصر للطيران للأسواق الحرة خلال 2024-2025

18 حجم الخط

حققت شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة، طفرة كبيرة في المبيعات غير مسبوقة نتج عنها طفرة في إجمالي أرباح الشركة حيث تم تحقيق فائض الأرباح بنسبة زيادة 143% 2024/2025 عن المحقق في العام المالي السابق 2023/2024 وذلك نتيجة اتخاذ عده اجراءات من شأنها زياده حجم المبيعات ومن ثم زياده الأرباح والتي تتمثل في:

معارض البيع



تم تطوير معارض البيع بصالات الوصول بمطار القاهرة الدولي رقم 3 وتم إسناد تصميم وتطوير صالات السفر للأسواق الحرة الي كبري شركات التصميم العالمية، وتم إسناد التطوير الي واحدة من اكبر الشركات المصرية للمقاولات لتكون الأسواق الحرة بشكل يليق بالشركة القابضة لمصر للطيران وبما يناسب الجمهورية الجديدة.

وقد تم افتتاح الأسواق الحرة بمطار العلمين ومطار الإسكندرية الجديد،وسفنكس الدولي والذي عكس الصورة الذهنية لدي الركاب وخاصة في افتتاح المتحف المصري الكبير.

البنية التحتية واللوجستية



إسناد بناء مخازن علي مساحة 15000 متر مربع خلف مطار القاهرة مبني الركاب رقم 3 وذلك لتتناسب مع حجم أعمال الشركة المتنامي بشكل مستمر.

افتتاح مخازن الغردقة الجديدة علي مساحة 2800 متر 2 لاستيعاب حركة المبيعات الكبيرة بمنطقة البحر الأحمر.

⁠صيانة وتطوير جميع معدات بالمخازن والفروع.

توريد خمس سيارات نقل كبيرة لتنضم إلى أسطول السيارات بالشركة وتغطي احتياجات التشغيل.

تطوير مبني الأسواق الحرة بعمارة البرج بجوار مطار القاهرة الدولي رقم 1 وبما يوفر بيئة صحية

وملائمة للعاملين بقطاع الأسواق الحرة وبما يليق بسمعة الشركة أمام الموردين الأجانب والمصريين.

المؤتمرات الدولية والمعارض



شاركت الشركة في المعرض الدولي للأسواق الحرة بمدينة سنغافورة خلال شهر مايو 2025، وكذا المعرض الدولي للأسواق الحرة بمدينة كان بفرنسا وذلك لاختيار افضل تشكيلة من منتجات الأسواق الحرة لعرضها بمعارض الشركة.



وتم المشاركة في المؤتمر الخاص بالأسواق الحرة بالشرق الاوسط وأفريقيا MEDAFA وذلك للوقوف علي احدث ما وصلت اليه الأسواق الحرة علي مستوي العالم ونقل الخبرة الي السوق المصري.

