مطار القاهرة يعلن تطبيق إجراءات جديدة لتحصيل رسوم دخول الهواتف المحمولة مع القادمين من الخارج

تبدأ بعد قليل سلطات مطار القاهرة الدولي، تطبيق قرارات مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف الإعفاءات الخاصة بدخول الهواتف المحمولة مع القادمين من الخارج بالمطارات والمنافذ.

بدء تطبيق وقف إعفاءات دخول الهواتف المحمولة مع المسافرين

ونشرت سلطات مطار القاهرة الدولي لافتات تعريفية للمسافرين بكافة صالات مطار القاهرة الدولي، أكدت فيها بدء تنفيذ قرارات مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف الإعفاءات الخاصة بدخول الهواتف المحمولة مع المسافرين.

وأضافت سلطات مطار القاهرة الدولي، أنه تم وقف أيضا التحصيل من خلال الدوائر الجمركية بالمطارات، وسيتم تحصيل رسوم تسجيل الهواتف المحمولة من خلال تطبيق تليفوني عبر وسائل الدفع المختلفة.

وكانت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلنا عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية، أن فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، تنتهي اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم اليوم الأربعاء 21 يناير.

وأوضحا في بيان أنه فى إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بداية من يناير ٢٠٢٥، والتي صاحبها قرارًا استثنائيًّا بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًّا غير خاضعة للجمارك، تعلن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة ١٢ ظهرًا اليوم الأربعاء الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٦، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة ٩٠ يومًا.

