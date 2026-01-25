اليوم، بدء تلقي طعون على أوراق المتقدمين لرئاسة جامعة قناة السويس

الأحد 25 يناير 2026
يبدأ المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الأحد، في تلقي الطعون للمتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة قناة السويس وفق الجدول الزمني والأوراق المطلوبة للتقدم، وذلك بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 2740 بشأن تشكيل اللجنة المختصة باختيار القيادات الجامعية.

 

الأوراق المطلوبة لشغل منصب رئيس الجامعة

البنود التالية بعدد (۱) نسخة أصل وعدد (۹) تسع صور:

السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشمل (الأبحاث - المهارات العلمية - الإشراف على الرسائل العلمية -المشروعات البحثية المشارك فيها - التعاون الخارجي - بناء شراكات - المشاركة في مشروعات تطوير التعليم..... إلخ ).

بيان حالة حديث يشتمل على (الإعارات - الإجازات المهمات العلمية بالخارج - الجزاءات) معتمد ومختوم من الجامعة.
تقديم كل ما سبق من أوراق عدد ( ۱۰ ) أسطوانات مدمجة أو فلاشات.

كما تقدم البنود التالية منفصلة ورقي ونصفة مدمجة (فلاش أو سي دي):

بيان الحالة للمرشح عدد ( 1 ) أصول.

شهادة قانونية حديثة تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية ) عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة ) عدد (۲) شهادة أصل.

صورة بطاقة الرقم القومي عدد ( ۲ ) صورة.

صورة شخصية حديثة عدد ( ۲ ) صورة ( النسخة الالكترونية بصيغة jpg.

سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية عدد ( ۱ ) نسخة

صورة من شهادات الدرجات العلمية الحاصل عليه

يتم تقديم المرشح بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

مراعاة الترتيب سالف الذكر في تقديم الأوراق.
من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/٢٥ وحتى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/١/٢٦، تلقى الطعون.

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٧، اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين.

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٨، تسليم أوراق المتقدمين الاعضاء اللجنة.

سيتم تحديد موعد المقابلات للمرشحين لمنصب رؤساء الجامعات بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية.

