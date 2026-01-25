هل ترث بنات الأخ من عمٍّ توفي وليس له أولاد؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

18 حجم الخط

الميراث، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المشاهدين حول أحقية بنات الأخ في ميراث عم توفي دون أن يُنجب أولادًا، موضحًا تفاصيل المسألة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

السؤال: عم توفي دون أولاد وترك مالًا ومنزلًا

وخلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، قال السائل من محافظة كفر الشيخ إن عمه توفي وترك مالًا ومنزلًا، ولم يُنجب من زوجته، وله أبناء أخ واحد ذكور وإناث، متسائلًا عن أحقية البنات في الميراث، وحكم المنزل الذي لم يُقسَّم منذ زمن الجد.

أمين الفتوى: المسألة تتضمن تركتين وليس تركة واحدة

وأوضح الشيخ عويضة عثمان أن الواقعة تتضمن تَرِكَتين منفصلتين: تركة الجد، وتركة العم.

وأشار إلى أن أموال الجد تم تقسيمها سابقًا، بينما ظل المنزل دون قسمة، وكان للعم نصيب ثابت فيه باعتباره أحد الورثة.

نصيب زوجة العم والذكور من أبناء الأخ

وأكد أمين الفتوى أنه عند وفاة العم دون وجود فرع وارث، فإن زوجته ترث الربع فرضًا، لعدم وجود أولاد، بينما يكون باقي التركة من نصيب الذكور من أبناء الأخ الشقيق باعتبارهم عصبةً بأنفسهم.

وشدد على أن بنات الأخ الشقيق لا يرثن في هذه الحالة؛ لأنهن من ذوي الأرحام، ولا يصبحن عصبة بوجود إخوتهم الذكور، وفق القاعدة الفقهية: «من لم تكن صاحبة فرض لا تصير عصبة بأخيها».

متى يرث ذوو الأرحام؟

وبيّن أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا في حال خلو المسألة من أصحاب الفروض والعصبات، باستثناء حالة وجود أحد الزوجين فقط، حيث يُعطى فرضه، ثم يكون الباقي لذوي الأرحام.

كيفية تقسيم منزل الجد بالتفصيل

وأشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن منزل الجد يُقسَّم أولًا على الورثة المباشرين، وهما ابناه: والد السائل وعمه، فيرث كل منهما نصف المنزل.

ثم يُقسَّم نصف والد السائل على أولاده ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتَرِث البنات في هذا الجزء.

أما نصف العم، فيكون لزوجته الربع، والباقي للذكور من أبناء الأخ الشقيق، ولا نصيب لبنات الأخ في هذا الجزء.

القسمة الشرعية تحفظ الحقوق

واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن القسمة الشرعية الصحيحة هي الضامن الحقيقي لحفظ الحقوق ومنع النزاعات والتعدي بين الورثة، داعيًا إلى الرجوع لأهل العلم عند الالتباس في مسائل الميراث.

