حالات تمنح فيها شركات الطيران تذاكر مجانية للمسافرين

تمنح شركات الطيران في بعض الحالات تذاكر مجانية لمسافريها، ويتساءل البعض من الحين للآخر عن إمكانية منح شركات الطيران للمسافرين تذاكر طيران مجانية بدون مقابل، وهو أمر نادر ما يحدث مع المسافرين خلال السفر.

 

وفي ضوء التقرير التالي نرصد أبرز الحالات التي قد تمنح فيها شركات الطيران تذاكر سفر مجانية للمسافرين وشروط الحصول عليها:

 

وأوضح مصدر بأحد  شركات الطيران، أن شركات الطيران تمنح تذاكر طيران مجانية لمسافريها في المناسبات الهامة فقط والتي تختلف من شركة طيران إلى أخرى، وذكرى تأسيس الشركة من أكثر المناسبات التي تختار فيها شركات الطيران مسافرين بشكل عشوائي من المسافرين على متن رحلاتها ومنحهم تذاكر مجانية.

 

تذاكر مجانية في موسم السفر

وأضاف المصدر أن الحالة الثانية تتمثل في بعض المواسم كالحج حيث تمنح شركات الطيران خلال احتفالية انطلاق أول رحلة حج وتمنح المعمرين فيها تذاكر طيران مجانية كنوع من الدعاية.

 

الاشتراك في برنامج المسافر الدائم

وأشار المصدر إلى أن هناك حالات أخرى تختلف من شركة طيران إلى أخرى، حيث تمنح شركات الطيران تذاكر مجانية للمسافرين المشتركين في برامج العضوية والتي يحصل من خلالها المسافر كلما زاد سفره على نقاط يستطيع تجميعها واستخدامها في الحصول على تذكرة مجانية أو وزن إضافي حسب طبيعة كل شركة، كذلك الراكبة التي تلد على الطائرة تمنحها شركة الطيران لها ومولودها تذاكر مجانية كنوع من التهنئة لها بالطفل الرضيع وذلك الأمر يختلف من شركة طيران إلى أخرى، وتستخدمه شركات الطيران كنوع من الدعاية.

