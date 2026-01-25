يوفنتوس يتقدم 1-0 أمام نابولي في الشوط الأول بقمة الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس أمام ضيفه نابولي في قمة الدوري الإيطالي، بتقدم يوفنتوس بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أليانز، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

أحرز هدف التقدم ليوفنتوس اللاعب جوناثان ديفيد في الدقيقة 22 من عمر اللقاء

فيما أعلن كل من أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، ولوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيلة فريقيهما للمواجهة وجاءت على النحو التالي:

المباراة تأتي في توقيت حساس لكلا الفريقين، في ظل الصراع المحتدم على مراكز المقدمة.

تشكيل يوفنتوس ضد نابولي

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: بيير كالولو – جيلسون بريمر – لويد كيلي.

خط الوسط الدفاعي: أندريا كامبياسو – خيفرين تورام – مانويل لوكاتيلي – ويستون ماكيني.

خط الوسط الهجومي: كينان يلدز – فرانشيسكو كونسيساو.

خط الهجوم: جوناثان ديفيد.

نابولي الإيطالي، فيتو

تشكيل نابولي ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الدفاع: بوكيما – بونجورنو – جيسوس.

خط الوسط: دي لورينزو – ستانيسلاف لوبوتكا – سكوت ماكتوميناي – سبينازولا.

خط الوسط الهجومي: إيلماس – فيرجارا.

الهجوم: راسموس هويلوند.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

دخل يوفنتوس المواجهة وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، ساعيًا لتقليص الفارق مع فرق القمة والعودة بقوة إلى سباق المربع الذهبي. في المقابل، يحل نابولي، حامل اللقب، ضيفًا ثقيلًا وهو يحتل المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بعدما انتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بنتيجة مثيرة.

