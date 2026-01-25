وزير التعليم العالي يتفقد غدًا معرض طلاب فروع الجامعات الأجنبية

18 حجم الخط

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن دعم الإبداع والابتكار بين طلاب الجامعات يمثل أحد المحاور الرئيسية لإستراتيجية الوزارة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة، وتعزيز الربط بين العملية التعليمية واحتياجات المجتمع والصناعة، مشيرًا إلى أن فروع الجامعات الأجنبية تمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي في مصر من خلال نقل الخبرات الدولية وتطبيق أحدث النظم التعليمية.

في هذا الإطار يتفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الإثنين، معرض طلاب فروع الجامعات الأجنبية بجمهورية مصر العربية ومستقبل الإبداع والابتكار، الذي تنظمه أمانة مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، بالتعاون مع فروع الجامعات الأجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر فرع جامعة كوفنتري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد أمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، أن المعرض يُعد منصة مهمة لإبراز قدرات طلاب فروع الجامعات الأجنبية في مجالات الإبداع والابتكار، مشيرة إلى أن المشروعات المعروضة تعكس مستوى متميزًا من التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مؤكدة أن تنظيم المعرض يأتي في إطار دعم الوزارة للطلاب المبدعين وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تسهم في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي تنظيم المعرض في ضوء رؤية الدولة المصرية وإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للمعرفة والإبداع والابتكار، من خلال بناء منظومة متكاملة تربط البحث العلمي بالصناعة والمجتمع، بما يسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

ويستعرض المعرض نماذج مختارة من المشروعات الطلابية المبتكرة في عدد من التخصصات المختلفة، من بينها الهندسة، الحاسبات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإعلام الرقمي، تصميم الوسائط الرقمية، الأزياء وأعمال الموضة، العلاج الطبيعي، إدارة الأعمال، علوم الحياة، الطب، طب الأسنان، والصيدلة، حيث تبرز المشروعات التكامل بين التصميم الهندسي والأنظمة الذكية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في مجالات حياتية متنوعة.

كما يتضمن برنامج المعرض عرضًا للممارسات المتميزة للطلاب في مجال ريادة الأعمال، وتقديم نموذج ناجح لشركة ناشئة منذ مرحلة التأسيس مرورًا بمراحل التنفيذ وحتى التسويق والتشغيل، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم، واختتام الفعاليات بعقد جلسة حوارية بعنوان تحفيز منظومة الابتكار مواءمة الأوساط الأكاديمية والصناعة والشركات الناشئة من أجل النمو الاقتصادي المستدام، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

