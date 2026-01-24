أيمن عاشور: اليوم العالمي للتعليم استثمار في المستقبل وبناء الوعي

18 حجم الخط

تُحيي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم العالمي للتعليم، الذي يوافق 24 يناير من كل عام، تأكيدًا على أن التعليم يمثل استثمارًا إستراتيجيًا في بناء الإنسان، ودعامة رئيسية لتعزيز الوعي، ودعم مسارات التنمية المستدامة.

التعليم العالي: اليوم العالمي للتعليم استثمار في المستقبل وبناء الوعي

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة المصرية تولي تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي أولوية قصوى، باعتبارها أحد المحركات الأساسية لإعداد كوادر قادرة على التفكير النقدي، والابتكار، ومواكبة متطلبات العصر، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ خطط التنمية الوطنية.

وأوضح الوزير أن منظومة التعليم العالي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا شاملًا، شمل التوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنماطها، وتحديث البرامج الدراسية، وتعزيز التحول الرقمي، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمستقبل.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى استمرار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تستهدف تحسين جودة التعليم، وتعزيز تنافسية الخريجين، وتكافؤ الفرص التعليمية، ودعم الشراكات الدولية، بما يضمن إتاحة تعليم جامعي وبحثي متطور قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للتعليم ليؤكد أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وأن تطوير منظومة التعليم العالي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة.

