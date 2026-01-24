السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أيمن عاشور: اليوم العالمي للتعليم استثمار في المستقبل وبناء الوعي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
18 حجم الخط
ads

تُحيي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم العالمي للتعليم، الذي يوافق 24 يناير من كل عام، تأكيدًا على أن التعليم يمثل استثمارًا إستراتيجيًا في بناء الإنسان، ودعامة رئيسية لتعزيز الوعي، ودعم مسارات التنمية المستدامة.

التعليم العالي: اليوم العالمي للتعليم استثمار في المستقبل وبناء الوعي

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة المصرية تولي تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي أولوية قصوى، باعتبارها أحد المحركات الأساسية لإعداد كوادر قادرة على التفكير النقدي، والابتكار، ومواكبة متطلبات العصر، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ خطط التنمية الوطنية.

وأوضح الوزير أن منظومة التعليم العالي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا شاملًا، شمل التوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنماطها، وتحديث البرامج الدراسية، وتعزيز التحول الرقمي، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمستقبل.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى استمرار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تستهدف تحسين جودة التعليم، وتعزيز تنافسية الخريجين، وتكافؤ الفرص التعليمية، ودعم الشراكات الدولية، بما يضمن إتاحة تعليم جامعي وبحثي متطور قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للتعليم ليؤكد أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وأن تطوير منظومة التعليم العالي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي البحث العلمي منظومة التعليم سوق العمل البحث العلمي والابتكار التعليم العالي اليوم

مواد متعلقة

حالات تمنح فيها شركات الطيران تذاكر مجانية للمسافرين

جامعة عين شمس تتقدم 219 مركزًا عالميًا في تصنيف ويبومتركس

قرارات مهمة من مجلس تجارة عين شمس لتطوير المسيرة التعليمية والبحثية

إطلاق نادي ريادة الأعمال بمعهد بحوث الإلكترونيات

كلية التجارة جامعة عين شمس تستضيف ندوة دولية لبناء كوادر استثمارية عالمية

انطلاق فعاليات معرض Fitur الدولي للسياحة والسفر بمشاركة مصر للطيران

عميد تجارة عين شمس: لجان خاصة ودعم طبي كامل خلال موسم الامتحانات

الجامعات المصرية تحقق مراكز مقدمة في العلوم الطبية بتصنيف التايمز

ads

الأكثر قراءة

إيداع رمضان صبحي قفص الاتهام قبل بدء جلسة الاستئناف على حبسه في قضية التزوير

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم السبت 24 يناير 2026

حزب المستقلين الجدد: السردية الوطنية لخفض الدين خطوة على الطريق الصحيح

عزف السلام الجمهوري، مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أول رد فعل من وزير العمل على واقعة الفيديو المتداول بكفر الشيخ

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

تفسير حلم كسر الرجل في المنام وعلاقته بمواجهة العديد من الأزمات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية