قرارات مهمة من مجلس تجارة عين شمس لتطوير المسيرة التعليمية والبحثية

تجارة عين شمس
تجارة عين شمس
عُقد، الاجتماع الدوري لمجلس كلية التجارة بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد الكلية، وبمشاركة كامل تشكيل المجلس من وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، ومستشاري العميد، ومدير وحدة ضمان الجودة، ونخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس.

وفي بداية الجلسة، رحب الدكتور فريد محرم الجارحي بالحضور، معربًا عن تقديره للجهود الاستثنائية المبذولة من جميع الكوادر خلال فترة الامتحانات، ووجه بضرورة الالتزام الصارم بالجدول الزمني لاستلام وتصحيح أوراق الإجابة، لضمان إعلان النتائج في مواعيدها المُعلنة، حفاظًا على مصلحة الطلاب ومصداقية العملية التعليمية.

كما اتخذ المجلس قرارًا مهمًا في الشأن الامتحاني، حيث وافق على تكليف  المدرسين من أعضاء هيئة التدريس برئاسة لجان الامتحانات بدءًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025 /2026، وذلك لتعزيز الحوكمة وضمان أعلى معايير الدقة والشفافية في سير العمليات الامتحانية.

وعلى صعيد التطوير الأكاديمي والتنظيمي، صادق المجلس على محاضر اللجان المختصة بشؤون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسلامة والصحة المهنية، وكذلك اعتماد الخطة الدراسية الكاملة للفصل الدراسي الثاني، كما تم اعتماد مجلسي إدارة البرامج "مرحلة البكالوريوس" و"الشهادات المهنية"، ونتائج التعلم المدمج للشراكات مع الجامعات الأخرى.

وتطرق النقاش إلى آليات تطوير البحث العلمي ورفع التصنيف الأكاديمي للكلية، حيث أعلن المجلس عن تشكيل لجان متخصصة لرفع تصنيف المجلات العلمية التابعة للكلية، ومتابعة ملف الحصول على الاعتماد الدولي المرموق من مؤسسة AACSB، ومراجعة الخطة الاستراتيجية للكلية للسنوات الخمس المقبلة. 

وفي إطار تعزيز البنية التحتية الأكاديميـة، وافق المجلس على إنشاء وحدة العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي لتوسيع آفاق الشراكة العالمية، وإنشاء مركز التعليم المستمر ليكون الركيزة الإدارية للبرامج التنموية، كما تم تكليف مركز البحوث والدراسات التجارية والإحصائية بتقديم الدعم الإحصائي المتخصص لرسائل الدراسات العليا. 

واختتم المجلس أعماله بالبت في عدد من الملفات الإدارية والطلابية، بما في ذلك تعيين منسق أكاديمي لشعبة الدراسة باللغة العربية وتعيين مشرف لمركز البحوث والدراسات التجارية والإحصائية، والنظر في الالتماسات المقدمة من الطلاب والباحثين، وأكد جميع الأعضاء على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الرؤية الطموحة للكلية ورفع مكانتها كصرح تعليمي رائد. 

