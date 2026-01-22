الخميس 22 يناير 2026
طلاب الإعدادية في الفيوم يختتمون الامتحانات بـ"الدراسات" واللغة الثانية لمدارس اللغات

امتحانات الإعدادية،
امتحانات الإعدادية، فيتو
يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم، اليوم الخميس، آخر أيام امتحان الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2025/ 2026، طلاب الإعدادية العامة والرياضية يؤدون امتحانات الدراسات الاجتماعية للجميع، اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

  ويبلغ عدد الطلاب المقيدين في الشهادة الإعدادية العامة والرياضية 77684 طالبًا، ويؤدي طلاب الاعدادية المهنية البالغ عددهم 244 طالبًا امتحان مواد اللغة الإنجليزية والخط العربي والتكنولوجيا، وتبدأ الامتحانات الساعة 9 في كل الأقسام، وتنتهي بحسب مدة امتحان كل مادة.

حل أزمة امتحان الهندسة 

وقال الدكتور خالد خلف قببصي إن أزمة امتحان الهندسة تم حلها بقرار السلطة المختصة المتمثلة في الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإعادة توزيع درجات الأسئلة ووضع الأكبر على السؤال الأسهل والأقل على الأصعب، وكانت مديرية التربية والتعليم قد شكلت لجنة لفحص ورقة الأسئلة ومدى مطابقتها بمقاييس الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة.

 

مهام رئيس اللجنة قبل الامتحان

 توقيع جميع العاملين باللجنة على إقرار الموانع داخل اللجنة حتى الدرجة الرابعة، استلام مقار اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والتأكد من عدد الفراغات الموجودة بالمدرسة والتأكد من كفاية جميع الطلاب باللجنة، فحص كشوف المناداة وبطاقات الجلوس، متابعة تجهيز اللجان الفرعية مع مراقبين الأدوار ولصق أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب، اختيار رئيس الكنترول من المراقبين على أن يكون لديه خبرة في أعمال الكنترول.

 

مهام رئيس اللجنة أثناء الامتحان

استلام مظاريف الأسئلة والإشراف على فتحها في الموعد المحدد قانونًا بحضور لجنة فتح المظاريف المكونة من المراقب الأول والمراقبين ومندوب توزيع الأسئلة، منع دخول أي شخص إلى اللجنة إلا بتفويض من المحافظ أو وكيل الوزارة، ومواجهة محاولات الغش بكل حزم وعلى رئيس اللجنة إبلاغ مدير الإدارة بأي مخالفات داخل اللجنة من أعضاء اللجنة أو الطلبة.

 

مهام المراقب الأول

يعتبر المراقب الأول الذراع التنفيذي لرئيس اللجنة، وتتركز مهامه حول الجوانب التنظيمية، والإشراف الفني من خلال فحص أوراق الإجابة قبل التوزيع لاستبعاد التالف منها ومتابعة هدوء اللجان داخل نطاق مسؤوليته، وتنظيم العمل وتوزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان الفرعية، بشكل يومي لضمان عدم تكرار تواجد الملاحظ في نفس القاعة، وضبط الوقت والإشراف على مواعيد دق الجرس (دخول الطلاب، توزيع الأوراق، بداية ونهاية الوقت).

كما يتأكد المراقب الأول من وجود السجلات والمحاضر كافة، ومتابعة وصول كراسات البوكليت أو أوراق الأسئلة والإجابة لكل لجنة فرعية بالعدد الصحيح وتسلم الزائد منها فورًا.

