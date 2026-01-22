الخميس 22 يناير 2026
طلاب الإعدادية بالمنوفية يختتمون اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ"الهندسة"

طلاب الإعدادية بالمنوفية،
طلاب الإعدادية بالمنوفية، فيتو
امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، يختتم 90 ألفًا و609 طلاب وطالبات بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول، بامتحان مادة الهندسة، داخل 413 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

 

مدير تعليم المنوفية يوجه رسالة تحذير لطلاب الشهادة الإعدادية

ووجه الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، رسالة واضحة للطلاب الشهادة الإعدادية، في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وشدد وكيل تعليم المنوفية في رسالته على الحظر الكامل لاصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية ذكية داخل لجان الامتحانات، بما في ذلك الساعات الذكية أو أي وسائل تكنولوجية حديثة.

 

تطبيق صارم للقانون دون استثناء

وأكد وكيل الوزارة التطبيق الفوري والصارم للقانون دون أي تهاون، موضحًا أنه في حال ضبط أي طالب بحوزته هاتف محمول أو جهاز إلكتروني داخل اللجنة، سيتم إلغاء امتحانه في جميع المواد واعتباره راسبًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فورًا.

 

حزم في مواجهة الشغب والإخلال بالنظام

وشدد وكيل تعليم المنوفية، على التعامل بكل حزم مع أي حالات شغب أو إخلال بنظام الامتحانات داخل اللجان، حفاظًا على هيبة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

 

إجراءات جديدة لكنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية لتسريع إعلان النتيجة

وعن النتيجة قال الدكتور محمد صلاح، إن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول هذا العام ستشهد إجراءات جديدة تتعلق بأعمال الكنترول، في إطار تطوير منظومة التصحيح وتجميع الدرجات.

 

توزيع أعمال التصحيح على كنترولين بدلًا من واحد

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال تصحيح الامتحانات وتجميع الدرجات سيتم توزيعها على كنترولين بدلًا من كنترول واحد، حيث تم تقسيم الإدارات التعليمية العشر على كنترول شبين الكوم وكنترول منوف.

 

تقسيم الإدارات التعليمية على كنترول شبين الكوم وكنترول منوف

وأشار إلى أن كنترول شبين الكوم سيضم إدارات شبين الكوم، قويسنا، أشمون، تلا، وبركة السبع، بينما سيضم كنترول منوف إدارات منوف، الباجور، السادات، سرس الليان، والشهداء، مؤكدًا أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في الإسراع بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، لافتًا إلى أنه ستتم زيادة عدد الكنترولات في المراحل المقبلة ضمن خطة التطوير المستمرة.

