شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

18 حجم الخط

الدوري المصري، تعادل فريق الإسماعيلى مع نظيره المقاولون العرب، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام المقاولون العرب

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، عبد الله محمد.

الوسط: نادر فرج، إيريك تراوري، محمد حسن، محمد خطاري.

الهجوم: أنور عبد السلام، خالد النبريصي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن محروس، مروان حمدي، عبد الرحمن الدح، إبراهيم النجعاوي، عبد الله حسن، حسن صابر، عمرو السعيد، إبراهيم عبد العال، حسن منصور.

تشكيل المقاولون العرب أمام الإسماعيلي

حارس المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: محمد حامد – إبراهيم القاضي – حسن شاكوش – جوزيف أوتشايا

الوسط: مصطفى جمال – عمر الوحش – اسلام جابر

الهجوم: شكري نجيب – جواكيم اوجيرا – حازم العسكري

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء: محمد فوزي، أحمد مجدي كهربا، نادر هشام، إسلام عبد الله، احمد الطيب، محمد عبد الناصر، عبد الرحمن جمال سمانة، أحمد نادر حواش، كالو.

موقف الإسماعيلي والمقاولون في الدوري

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وتلقيه 9 هزائم، سجل خلالها 7 أهداف واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء وهو في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط جمعها من فوز وحيد و7 تعادلات مقابل 6 هزائم، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبل مرماهم 14 هدفًا.

ويدير لقاء الإسماعيلي والمقاولون طاقم حكام مكون من محمود وفا(حكما للساحة)، عدي عيد وحامد الشحات(مساعدين)، محمود رشدي (حكما رابعا)، محمد عبد العزيز وحسن محمود (تقنية الفيديو).

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة الخامسة عشرة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويشهد الدوري المصري اليوم الخميس إقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف وادي دجلة فريق غزل المحلة على ملعب السلام في تمام الخامسة مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي حرس الحدود مع كهرباء الإسماعيلية على ملعب المكس، أما في الثامنة مساء فيواجه الإسماعيلي ضيفه المقاولون العرب على ملعب الإسماعيلية.

طاقم حكام مباراة الاسماعيلي والمقاولون العرب

- الإسماعيلي ضد المقاولون العرب: محمود وفا(حكما للساحة)، عدي عيد وحامد الشحات(مساعدين)، محمود رشدي (حكما رابعا)، محمد عبد العزيز وحسن محمود (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.