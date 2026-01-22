القادسية يفوز على الاتحاد 2-1 في ريمونتادا مثيرة بالدوري السعودي

18 حجم الخط

سقط فريق الاتحاد في فخ الخسارة على يد نظيره القادسية بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي الممتاز.

أهداف مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

افتتح الاتحاد التسجيل عن طريق كريم بنزيما من ركلة جزاء سجلها بنجاح في الدقيقة 29، فيما رد القادسية بهدفين عن طريق جوليان كينونيس في الدقائق 37 و59.

تشكيل الاتحاد ضد القادسية

حراسة المرمى: محمد العبسي.

الدفاع: الشنقيطي، بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاي.

الوسط: كانتي، دومبيا، فابينيو.

الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، حسام عوار.

تشكيل القادسية ضد الاتحاد

موقف اتحاد جدة والقادسية في الدوري السعودي

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، حققها من 8 انتصارات وثلاثة تعادلات، فيما تلقى خمس هزائم منذ انطلاق نسخة الموسم الحالي من دوري روشن.

في المقابل، يتواجد نادي القادسية في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، جمعها من 11 انتصار وثلاثة تعادلات، وتلقى هزيمتين منذ انطلاق الموسم.

