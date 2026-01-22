الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

القادسية يفوز على الاتحاد 2-1 في ريمونتادا مثيرة بالدوري السعودي

كريم بنزيما
كريم بنزيما
18 حجم الخط

سقط فريق الاتحاد في فخ الخسارة على يد نظيره القادسية بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي الممتاز.

أهداف مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي 

افتتح الاتحاد التسجيل عن طريق كريم بنزيما من ركلة جزاء سجلها بنجاح في الدقيقة 29، فيما رد القادسية بهدفين عن طريق جوليان كينونيس في الدقائق 37 و59.

تشكيل الاتحاد ضد القادسية 

حراسة المرمى: محمد العبسي.

الدفاع: الشنقيطي، بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاي.

الوسط: كانتي، دومبيا، فابينيو.

الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، حسام عوار.

الصورة

تشكيل القادسية ضد الاتحاد

الصورة

موقف اتحاد جدة والقادسية في الدوري السعودي

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، حققها من 8 انتصارات وثلاثة تعادلات، فيما تلقى خمس هزائم منذ انطلاق نسخة الموسم الحالي من دوري روشن.

في المقابل، يتواجد  نادي القادسية في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، جمعها من 11 انتصار وثلاثة تعادلات، وتلقى هزيمتين منذ انطلاق الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد القادسية الاتحاد ضد القادسية الدوري السعودي مباراة الاتحاد والقادسية

مواد متعلقة

الزمالك يعلن خضوع لاعبه لعملية جراحية في غضروف الركبة

نونيز يقود تشكيل الهلال أمام الفيحاء في الدوري السعودي

الدوري الممتاز، وادي دجلة يفوز على غزل المحلة 3-2 ويصعد للمربع الذهبي

ربنا كرمني بيكم، ناصر ماهر يودع الزمالك وجمهوره برسالة مؤثرة

الزمالك يودع ناصر ماهر بعد انضمامه رسميا لـ بيراميدز

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

رسميا، بيراميدز يعلن التعاقد مع ناصر ماهر قادما من الزمالك (فيديو)

معتمد جمال يضمن استمراره مع الزمالك لنهاية الموسم في هذه الحالة

ads

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على فنربخشة 1-0 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، فيكتوريا بلزن يتقدم على بورتو 0/1 في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يفوز على فنربخشة 1-0 ويصعد رسميا لدور الـ 16

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

تشكيل مباراة فيكتوريا بلزن ضد بورتو في الدوري الأوروبي

خدمات

المزيد

29.83 جنيه، سعر الـ 100 ين ياباني في البنك الأهلي

الدولار يسجل 11,500 ليرة للبيع في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الدينار الأردني يسجل 66.69 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر؟

هل أواجه المنافق والخائن من أصدقائي أم أترك الأمر لله؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح حكم عمل وليمة الزواج

المزيد
الجريدة الرسمية