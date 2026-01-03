التعليم العالي: 52 ألف نشاط طلابي بالجامعات خلال 2025

18 حجم الخط

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تولي الأنشطة الطلابية اهتمامًا بالغًا، باعتبارها ركيزة أساسية لصقل شخصية الطلاب وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتعزيز روح الابتكار والانتماء، وإعداد الشباب للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن دعم الوزارة للأنشطة يأتي ترجمة حقيقية لرؤية الدولة في إعداد جيل واعٍ ومؤثر، قادر على مواجهة التحديات والمشاركة في بناء مجتمع معرفي مستدام.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن الأنشطة الطلابية تمثل منصة حقيقية لتعزيز الحوار البنّاء بين الشباب ومؤسسات الدولة، وبناء جيل جامعي واعٍ قادر على قيادة مسيرة التنمية الوطنية بوعي وكفاءة.

وأوضح أن برامج المعهد المختلفة، بما فيها ملتقيات القادة وورش العمل التدريبية، تهدف إلى صقل مهارات الطلاب القيادية والاجتماعية والثقافية، وإعدادهم للمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع ودعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

حيث شهدت الجامعات خلال عام 2025 تنفيذ 52 الف نشاط طلابي متنوع، جسدت تنوع اهتمام الطلاب ومواهبهم في مجالات متعددة.

الأنشطة الطلابية بالجامعات خلال 2025

فقد بلغ عدد الأنشطة الرياضية 9,129 نشاطًا، بينما نظمت الأنشطة الثقافية 6,626 فعالية، والفنية 5,038، في حين سجلت الأنشطة الكشفية والجوالة 4,324 فعالية. كما شهدت الفعاليات الاجتماعية 7,657 نشاطًا، وأنشطة الأسر الجامعية 4,911، بينما بلغ عدد الأنشطة العلمية 3,623 فعالية، انشطة اخرى 10,683 ليشكل هذا التنوع الشامل صورة حقيقية لحرص الجامعات على تنمية المهارات الطلابية وتشجيع الإبداع والمشاركة الفاعلة في كل المجالات.

وقد كرّم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفائزين في مسابقة الأفلام القصيرة "معًا" لمواجهة الأفكار غير السوية، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد إعداد القادة، بمشاركة 211 عملًا طلابيًا من مختلف الجامعات المصرية، تأكيدًا على دور الفنون في تعزيز الوعي الوطني ومحاربة الأفكار الهدامة.

نتائج مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية

وأعلنت وزارة التعليم العالي نتائج مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، حيث أن الأنشطة الطلابية تمثل ركيزة أساسية لصقل شخصية الطلاب وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتعزيز روح الابتكار والانتماء، وإعداد الشباب للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وشاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مشاركة طلاب الجامعات المصرية في فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، في إطار دعم الوعي الثقافي والفكر المستنير لدى الشباب.

وهدفت المشاركة إلى ترسيخ قيم القراءة والاعتدال، وتعزيز التفكير النقدي ومواجهة الفكر المتطرف، من خلال تنظيم زيارات طلابية للمعرض والمشاركة في أنشطته الثقافية المتنوعة. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لدور الوزارة في بناء جيل واعٍ ثقافيًا وفكريًا، ودعم الهوية الوطنية، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية نحو نشر الثقافة وتعزيز القيم الإنسانية بين الشباب.

وقد شارك قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة في الاحتفالية الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار "الاستثمار في الوقاية"، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارات التعليم العالي، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي. وهدفت الفعالية إلى ترسيخ الوعي بمخاطر المخدرات داخل البيئة الجامعية من خلال دمج الطلاب في أنشطة ومبادرات رياضية، وثقافية، وتطوعية، فضلًا عن مسابقات تفاعلية وجولات حية.

في إطار الحرص المستمر لوزارة التعليم العالي على توجيه الطلاب نحو التفاعل المباشر مع مؤسسات الدولة وتنمية روح الانتماء الوطني، قام قطاع الأنشطة الطلابية بتنسيق زيارات للجامعات إلى أرض سيناء، وذلك ضمن برامج التوعية الوطنية والتعرف على المشروعات التنموية في مختلف المحافظات. كما تم التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتنظيم برامج ميدانية فريدة تتيح للطلاب فرصة المعايشة والتدريب داخل الأكاديمية العسكرية، بما يعزز من خبراتهم العملية ويغرس لديهم قيم الانضباط والالتزام الوطني.

وفي هذا الإطار، يواصل معهد إعداد القادة أداء دوره الوطني باعتباره الذراع التنفيذي لوزارة التعليم العالي في بناء الوعي وصناعة القيادات الطلابية، من خلال خطة متكاملة للأنشطة والبرامج التدريبية التي تستهدف تنمية قدرات الشباب الجامعي فكريًا ووطنيًا ومهاريًا.

وقد جاء حصاد أنشطة المعهد خلال عام 2025 ليعكس حجم الجهد المبذول في إعداد جيل قادر على القيادة والمشاركة الإيجابية في قضايا الوطن، عبر برامج نوعية وملتقيات وطنية وتدريبات تخصصية، تواكب توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتعزيز الانتماء والوعي المجتمعي.

وأطلق معهد إعداد القادة البرنامج التدريبي «سفراء الوطن» لتأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المرشحين للبعثات والمهمات العلمية بالخارج، حيث نُفذت مرحلته الأولى خلال الفترة من 4 إلى 6 يناير 2025، مستهدفًا إعداد كوادر أكاديمية قادرة على تمثيل مصر علميًا وثقافيًا على المستوى الدولي، وتعزيز وعيهم بالأمن القومي والهوية المصرية، وتنمية مهاراتهم في التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي.

وتضمن البرنامج محاضرات وورش عمل متخصصة تناولت الحقوق العلمية والمالية للمبعوثين، ودور المكاتب الثقافية، ووسطية الخطاب الديني ومحاربة الفكر المغلوط، بما يدعم استراتيجية وزارة التعليم العالي لتطوير منظومة البعثات وتعزيز التبادل المعرفي الدولي، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما نفّذ قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالإدارة المركزية للبعثات بالتعاون مع معهد إعداد القادة المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان «سفراء الوطن 2» خلال شهر نوفمبر، استمرارًا لجهود إعداد المبعوثين وتأهيلهم معرفيًا ووطنيًا قبل ابتعاثهم للخارج.

ونظم قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الملتقى القومي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2025، واستهدف الملتقى تمكين القيادات الطلابية وتنمية مهاراتهم القيادية، وتفعيل دور الاتحادات الطلابية في تطوير الأنشطة الجامعية بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة، حيث تضمن حفل تنصيب اتحاد طلاب الجمهورية، وجلسات حوارية وورش عمل ومائدة مستديرة ناقشت سبل تطوير الأنشطة الطلابية وتعزيز مشاركة الطلاب في صنع القرار، إلى جانب أنشطة ثقافية ورياضية دعمت التواصل بين الطلاب، في إطار دعم الوزارة لإعداد جيل واعٍ وقادر على قيادة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.

وانطلقت النسخة السادسة من برنامج إعداد قادة الشباب العربي تحت عنوان «تطوير مهارات الابتكار وريادة الأعمال» بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 18 حتى 21 فبراير 2025، في إطار التعاون المشترك بين معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية واتحاد الجامعات العربية.

وشهد البرنامج مشاركة 100 طالب من 18 دولة عربية ومصر، وهدف إلى إعداد جيل من القيادات الشبابية العربية القادرة على الابتكار وريادة الأعمال، من خلال محاضرات وورش عمل متخصصة في القيادة، والتخطيط الاستراتيجي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتغير المناخي، وعلوم الفضاء.

وتضمن البرنامج جولات ميدانية وأنشطة ثقافية عكست التنوع العربي، بما يعزز التكامل الثقافي وتبادل الخبرات بين الشباب العربي، ويؤكد دور معهد إعداد القادة في دعم التعاون العربي وبناء قادة المستقبل.

ونظم معهد إعداد القادة فعاليات ملتقى إدراك للقاءات الحوارية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مفاهيم الأمن القومي لدى الشباب.

ناقشت الجلسات الحوارية دور الوعي المجتمعي كأحد ركائز حماية الأمن القومي، من خلال محاور متعددة شملت الإعلام، والفنون، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والإدارة الاستراتيجية والعسكرية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين. وأكد الملتقى أهمية الحوار مع الشباب، ومواجهة الشائعات، وتعزيز الهوية الوطنية، والاستثمار في القوة الناعمة والتكنولوجيا الحديثة، في إطار إعداد جيل واعٍ قادر على حماية الوطن والمشاركة الإيجابية في بناء مستقبله.

كما انطلقت فعاليات ملتقى الإنشاد الديني والترانيم – الموسم الثاني «رمضان يجمعنا» بمشاركة طلاب جامعة الأزهر والجامعات المصرية، خلال شهر رمضان 2025. يهدف الملتقى إلى دعم المواهب الطلابية في مجال الإنشاد الديني والترانيم، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الروحية، من خلال عروض فنية، وأنشطة ثقافية ورياضية، ومحاضرات تثقيفية حول دور الفن كقوة ناعمة في المجتمع.

وأكد معهد إعداد القادة على أهمية الملتقى في تنمية الوعي الديني الوسطي، وتعزيز التسامح والتواصل بين الطلاب، ضمن استراتيجية الوزارة لدعم الأنشطة الإبداعية وبناء جيل مستنير قادر على التعبير عن ذاته بأساليب راقية.

وقد استضاف معهد إعداد القادة فعاليات ختام الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم لطلاب وحدات التضامن بالجامعات المصرية تحت شعار "قوتنا في شبابنا" خلال رمضان 2025، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وإدارة وحدات التضامن بوزارة التضامن الاجتماعي.

شهدت البطولة منافسات قوية بين فرق الجامعات، وأسفرت عن فوز جامعة بني سويف بالمركز الأول، وجامعة حلوان بالمركز الثاني، وجامعة القاهرة بالمركز الثالث، وسط أجواء من التحدي والتعاون وروح الفريق. وأكد معهد إعداد القادة على أهمية البطولة في تنمية المهارات الرياضية والاجتماعية للطلاب، وتعزيز العمل الجماعي والانتماء الوطني، بما يسهم في بناء جيل قادر على التميز والإبداع وتحمل المسؤولية.

وانطلق برنامج إعداد قادة الابتكار الاجتماعي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية خلال الفترة من8 حتى 11 أبريل 2025، يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات القيادة الاجتماعية والابتكار لدى الطلاب، وتمكينهم من مواجهة التحديات المجتمعية من خلال أدوات مثل الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال الاجتماعية. ويشمل البرنامج محاضرات وورش عمل تطبيقية حول الأمن القومي، الابتكار الاجتماعي، تصميم المبادرات المجتمعية، والتسويق الاجتماعي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار وبناء مجتمع مستدام وفق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة وجامعة أسوان بهدف تأهيل أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية وتعزيز قدراتهم الأكاديمية والإدارية، في خطوة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة خلال عام 2025. ويشمل البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات، إلى جانب تنظيم فعاليات علمية وثقافية ودعم المشروعات البحثية، بما يسهم في صقل المهارات القيادية وتعميق مفاهيم الانتماء والمواطنة، وتعزيز التكامل بين المعهد والمراكز الجامعية لصقل الكوادر الأكاديمية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في صعيد مصر.

واستضاف معهد إعداد القادة الاجتماع الثالث للجنة قطاع الخدمة الاجتماعية خلال عام 2025، بمشاركة عمداء كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية على مستوى الجمهورية وعدد من الشخصيات الأكاديمية والمجتمعية البارزة، وناقش الاجتماع تطوير البرامج الأكاديمية، تعزيز الابتكار في التعليم، مراجعة اللوائح، فتح شراكات إقليمية ودولية، وربط التدريب الميداني بقضايا الأمن القومي ومكافحة الفكر المتطرف. كما تم الإعلان عن برامج تدريبية للكوادر الأكاديمية، بهدف رفع كفاءة العملية التعليمية وإعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا، وتعزيز وعيهم المهني والاجتماعي.

ونظّم معهد إعداد القادة لقاءً حواريًا مميزًا بعنوان "دور القوى الناعمة في تشكيل وعي الشباب" بمدينة الثقافة والعلوم، بحضور الفنان طارق دسوقي وعدد من قيادات المدينة. ركّز اللقاء على تعزيز وعي الشباب، ترسيخ الهوية الوطنية، ودعم المواهب الفنية والإبداعية، فيما عقد المعهد اجتماعًا تنسيقيًا مع منسقي الأنشطة الطلابية وزار معرض "Auto Tech" للفنون والابتكارات الطلابية، مؤكدًا دور هذه الأنشطة في صقل المهارات القيادية وبناء جيل واعٍ ومستنير قادر على خدمة وطنه.

كما نظّم معهد إعداد القادة بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية ملتقى القمي الثاني لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية خلال الفترة من 27 حتى 29 أبريل 2025. ويهدف الملتقى إلى صقل مهارات الطلاب القيادية، وتعزيز وعيهم بقضايا الوطن، وإعدادهم لتحمل المسؤوليات بروح الفريق والعمل الجماعي، من خلال جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية.

وايضا نظم معهد إعداد القادة بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية فعاليات "صالون القادة الثقافي – الملتقى الحواري لبناء الوعي" خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو 2025، بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد المصرية. وتركزت فعاليات الملتقى على ورش العمل والجلسات الحوارية والجولات التراثية، بهدف تعزيز وعي الشباب الوطني والثقافي، وصقل مهاراتهم القيادية، وتنمية وعيهم بالقضايا الوطنية والإقليمية. كما كرّم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الفنان سامح حسين لدوره في نشر الفن الهادف وتعزيز الانتماء والمواطنة بين الطلاب، مؤكدًا أهمية الفن كأداة فعالة في تشكيل الوعي.

وقد أطلقت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية الملتقى الأول للإداريين بمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، بهدف تطوير الكوادر الإدارية وتعزيز الأداء المؤسسي بالجامعة وفروعها. وتضمن الملتقى محاضرات وورش عمل متخصصة في الإدارة الحديثة، الموارد البشرية، المالية، الأمن القومي ومكافحة الشائعات.

وعلى هامش الملتقى، تم تجديد بروتوكول التعاون بين الجامعة والمعهد لتعزيز برامج التدريب وتأهيل القيادات الجامعية والإدارية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.

وشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بهدف تعزيز برامج الوقاية والعلاج وإعداد قيادات طلابية واعية. وتنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية للتوعية بخطورة التعاطي وبناء مهارات عملية للطلاب. ويعكس التعاون استراتيجية شاملة لتأهيل الشباب، وتحويلهم إلى قوة فاعلة في مكافحة الإدمان وتعزيز الانتماء الوطني والعمل التطوعي.

وانطلقت فعاليات البرنامج التدريبي "صُنّاع التأثير" للطلاب بالجامعات والمعاهد المصرية، يهدف البرنامج إلى إعداد جيل إعلامي شاب قادر على مواجهة الشائعات والأفكار غير السوية، وصناعة محتوى رقمي هادف يعزز الانتماء الوطني. وشمل البرنامج جلسات نظرية وتطبيقية، وحوارات مع الإعلاميين، وزيارات ميدانية لمدينة الإنتاج الإعلامي واستوديوهات مدينة الثقافة والعلوم، إلى جانب تدريبات عملية في التصوير، وصناعة المحتوى الرقمي، وبناء الرسائل الإعلامية.

ونظم المجلس الأعلى للجامعات ومعهد إعداد القادة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا للمرشحين لمنصب نائب رئيس جامعة خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو 2025. يهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات الجامعية بالمهارات القيادية والإدارية الحديثة، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار، والتعامل مع التحول الرقمي والإعلام الجامعي، وإدارة المخاطر ويشارك فيه نخبة من الأكاديميين والمتخصصين. ويؤكد البرنامج على تطوير الأداء المؤسسي في الجامعات، وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وبناء قيادات قادرة على مواجهة تحديات التعليم العالي المعاصر.

وقد انطلقت النسخة الأولى من بطولة العلمين للجامعات داخل الجامعة المصرية بالعلمين خلال الفترة من 2 حتى 7 أغسطس 2025، بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية. وتضم البطولة منافسات رياضية متنوعة تشمل كرة القدم الخماسية، البادل تنس، الكرة الطائرة الشاطئية، وماراثون للجري، إلى جانب برامج ثقافية وتاريخية وترفيهية للطلاب.

كما انطلقت فعاليات مهرجان "طرب" الأول للموسيقى والغناء بجامعة السويس، بمشاركة منتخبات الجامعات والمعاهد المصرية، ويهدف إلى تعزيز الإبداع الفني لدى الطلاب، وترسيخ دور الفنون في بناء الشخصية الجامعية ونشر الثقافة الفنية والهوية الثقافية للشباب. وشهدت الفعاليات عروضًا موسيقية وغنائية تمزج بين التراث والحداثة، إلى جانب برامج ثقافية وترفيهية، ما منح المشاركين فرصة لاكتشاف مدينة السويس وتبادل الخبرات وبناء علاقات شبابية متينة. وأكد المنظمون أن المهرجان يمثل منصة وطنية للإبداع الجامعي، ويجسد رؤية الوزارة في دمج الفن ضمن العملية التعليمية وتنمية المواهب الطلابية.

وشهد معهد إعداد القادة خلال الفترة من 23 حتى 25 أغسطس 2025 انطلاق برنامج تدريبي مكثف للمرشحين لتولي المناصب القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ويهدف البرنامج إلى تأهيل كوادر بحثية قيادية تمتلك الرؤية والخبرة لإدارة المؤسسات العلمية بكفاءة، بما يتوافق مع خطط تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر. تضمن البرنامج محاضرات وورش عمل حول الجوانب القانونية في التعليم العالي، التوعية والأمن القومي، إدارة المخاطر والأزمات، وحروب الجيل الرابع والخامس، بمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين.

كما نظمت جامعة الجلالة بالتعاون مع معهد إعداد القادة، ملتقى الأنشطة الطلابية الثاني "G-FORCE" خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2025، وجمع الملتقى طلاب الجامعات المصرية في منافسات رياضية متنوعة تشمل كرة القدم الخماسية، كرة السلة الثلاثية، التنس، وبطولات الشطرنج، إلى جانب مسابقات ثقافية وفنية في الأدب، الفنون التشكيلية، التصوير، والغناء والموسيقى، إضافة إلى مسابقات علمية وتقنية في الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وانطلقت فعاليات البرنامج التدريبي للسادة المرشحين لشغل المناصب القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية خلال الفترة من 15 حتى 18 سبتمبر 2025، ويهدف البرنامج إلى إعداد قيادات مؤهلة بالعلم والخبرة، قادرة على مواكبة تحديات المرحلة القادمة، وتحقيق التميز المؤسسي والتنمية المستدامة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة (العريش – الغردقة – كفر الشيخ – مدينة السادات)، الذي ينظمه المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع معهد إعداد القادة، ويستمر لتأهيل القيادات الجامعية بمزيج من المحاضرات النظرية والتطبيقية حول القيادة الجامعية، التحول الرقمي، مكافحة الفساد، الإعلام، الأمن القومي والجوانب القانونية، بهدف تعزيز مهارات المشاركين وصقل قدراتهم الإدارية والأكاديمية.

كما نظّم قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي ومعهد إعداد القادة ملتقى «قادة الغد» لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025، بهدف تعزيز وعي الشباب وبناء الشخصية الوطنية. وتضمن الملتقى محاضرات وجلسات حوارية وورش عمل حول الأمن القومي، مكافحة الشائعات، القيادة الاجتماعية، ريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية، إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية ورياضية، كما شهد جلسة حوارية مع فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية حول تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي، في إطار دعم الدولة لإعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات والمشاركة في التنمية.

ونظّمت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي معسكرًا تدريبيًا لأعضاء أسرة «طلاب من أجل مصر» بمعهد إعداد القادة خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر، ضمن البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة». بهدف تأهيل كوادر طلابية قادرة على نشر الوعي بقضايا الأسرة داخل الجامعات، من خلال محاضرات وورش عمل تناولت الأبعاد الاجتماعية والنفسية والدينية والطبية للعلاقات الأسرية، إلى جانب إعداد مبادرات طلابية قابلة للتنفيذ لدعم استقرار الأسرة المصرية.

وكرّم معهد إعداد القادة الطالب يوسف الشاذلي، بكلية التجارة جامعة بورسعيد، لفوزه في مسابقة تصميم أفضل لوجو لقطاع الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك تقديرًا لإبداعه وتميزه في تقديم تصميم يعكس هوية وأهداف القطاع، في إطار دعم الوزارة للابتكار وتشجيع المواهب الطلابية وتعزيز دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب الجامعي.

ونظم معهد إعداد القادة وقطاع الأنشطة الطلابية ملتقى «قادة الوعي» لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، بمشاركة طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، بهدف تعزيز الوعي الوطني وتصحيح المفاهيم وترسيخ قيم الانتماء والحوار البنّاء، من خلال محاضرات توعوية وورش عمل تفاعلية وأنشطة ثقافية وفنية ورياضية ومبادرات طلابية داعمة لبناء شخصية شبابية واعية وقادرة على تحمل المسؤولية المجتمعية.

واستضاف معهد إعداد القادة الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة، والتي مثّلت نقطة الانطلاق لفتح حوار وطني حول ترسيخ ثقافة القراءة وبناء الوعي المعرفي لدى طلاب الجامعات والمعاهد، باعتبار القراءة ركيزة أساسية لبناء الشخصية الوطنية وتعزيز دور الشباب في صناعة مستقبل قائم على المعرفة والإبداع.

ويأتي ذلك في إطار حرص قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي على تنفيذ خطة متكاملة لنشر المشروع داخل الجامعات المصرية، من خلال عقد لقاءات وندوات توعوية وفق جدول زمني محدد، بما يسهم في تعميم ثقافة القراءة.

وعقد معهد إعداد القادة اجتماعًا تحضيريًا مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ برامج تدريبية وبحثية تستهدف رفع وعي الشباب بالقضايا المجتمعية ذات الأولوية، وتعزيز مشاركتهم في تحليل التحديات الاجتماعية وصياغة حلول قائمة على أسس علمية، وذلك في إطار توجهات وزارة التعليم العالي نحو بناء جيل واعٍ وقادر على الإسهام الفاعل في مسار التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

