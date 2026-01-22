الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل يجوز تصدير الكلاب الضالة للدول التي تأكلها؟ أزهري يعلن مفاجأة

هل يجوز تصدير الكلاب
هل يجوز تصدير الكلاب الضالة للدول التي تأكلها..أزهري يرد
18 حجم الخط

أثار سؤال حول مدى جواز تصدير الكلاب الضالة إلى الدول التي تتناول لحوم الكلاب حالة من الجدل الفقهي، حيث انقسمت آراء علماء الأزهر الشريف بين التحريم المطلق والإباحة المشروطة.

عالم أزهري: تصدير الكلاب وأكل ثمنها حرام والمال الناتج عنها فاسد شرعًا

أكد الشيخ عطية محمد عطية، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تصدير الكلاب الضالة إلى الدول التي تأكلها حرام شرعًا، مشددًا على أن المال الناتج عن هذه التجارة يُعد مالًا فاسدًا لا بركة فيه.

وأوضح الشيخ أن الإسلام لم يجز بيع الكلاب لغرض الأكل أو الاتجار، معتبرًا أن هذه الممارسات تخالف مقاصد الشريعة التي تحرم التعامل في ما لا نفع مشروع فيه، أو ما يؤدي إلى إقرار أفعال محرمة في أصلها.

تشبيه فقهي: تجارة الكلاب لا تختلف عن التجارة في آلات اللهو

وأضاف الشيخ عطية محمد عطية، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن تجارة بيع الكلاب تشبه إلى حد كبير التجارة في آلات اللهو، والتي اتفق جمهور الفقهاء على تحريم بيعها وشرائها والاتجار بها.

وأكد أن الفقه الإسلامي يجرّم التجارة في الأشياء التي تُستخدم في الحرام أو تُعين عليه، مشددًا على أن تصدير الكلاب لدول تأكلها يدخل في هذا الباب، حتى لو كان بحجة التخلص من الفائض أو الكلاب الضالة.

رأي فقهي مخالف: تصدير الكلاب جائز ولا حرج فيه عند وجود فائض

في المقابل، قال الشيخ طارق نصر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن التجارة في الكلاب حلال ولا حرج فيها شرعًا، موضحًا أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد نص صريح بالتحريم.

وأضاف أن تصدير الكلاب وبيعها لأي دولة أمر جائز، خاصة في حال وجود فائض من الكلاب الضالة، معتبرًا أن هذا التصرف قد يحقق مصلحة عامة، سواء في تقليل أعداد الكلاب أو الاستفادة الاقتصادية منها.

خلاف فقهي قديم يتجدد: بين سد الذرائع وتحقيق المصالح

ويعكس هذا الطرح تباينًا فقهيًا معروفًا بين العلماء، حيث يرى فريق أن سد الذرائع ومنع الإعانة على ما هو محرم يوجب التحريم، بينما يرى فريق آخر أن تحقيق المصلحة وعدم وجود نص قاطع بالتحريم يفتح باب الإباحة.

الخلاصة: المسألة اجتهادية والاحتياط أولى

ويؤكد علماء الفقه أن مثل هذه القضايا تُعد من المسائل الاجتهادية التي يختلف فيها النظر، لكن كثيرًا منهم يرون أن الاحتياط في الدين وترك الشبهات أولى، خاصة إذا تعلق الأمر بمصدر المال وطهارته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصدير الكلاب حكم تصدير الكلاب الضالة لحوم الكلاب تصدير الكلاب الضالة الشيخ عطية محمد عطية الأزهر الشريف الإسلام

مواد متعلقة

هل أواجه المنافق والخائن من أصدقائي أم أترك الأمر لله؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الطب البيطري بالإسماعيلية يواصل حملة تحصين الكلاب ضد مرض السعار

بيطري البحيرة تطلق حملة لتطعيم الكلاب الضالة بدمنهور

شيخ الأزهر يستقبل وفدا رفيع المستوى من وزراء الأوقاف ومفتي الدول الإسلامية (صور)
ads

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على فنربخشة 1-0 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، فيكتوريا بلزن يتقدم على بورتو 0/1 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يفوز على فنربخشة 1-0 ويصعد رسميا لدور الـ 16

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

تشكيل مباراة فيكتوريا بلزن ضد بورتو في الدوري الأوروبي

خدمات

المزيد

29.83 جنيه، سعر الـ 100 ين ياباني في البنك الأهلي

الدولار يسجل 11,500 ليرة للبيع في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الدينار الأردني يسجل 66.69 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر؟

هل أواجه المنافق والخائن من أصدقائي أم أترك الأمر لله؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح حكم عمل وليمة الزواج

المزيد
الجريدة الرسمية