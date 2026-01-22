هل يجوز تصدير الكلاب الضالة للدول التي تأكلها؟ أزهري يعلن مفاجأة

18 حجم الخط

أثار سؤال حول مدى جواز تصدير الكلاب الضالة إلى الدول التي تتناول لحوم الكلاب حالة من الجدل الفقهي، حيث انقسمت آراء علماء الأزهر الشريف بين التحريم المطلق والإباحة المشروطة.

عالم أزهري: تصدير الكلاب وأكل ثمنها حرام والمال الناتج عنها فاسد شرعًا

أكد الشيخ عطية محمد عطية، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تصدير الكلاب الضالة إلى الدول التي تأكلها حرام شرعًا، مشددًا على أن المال الناتج عن هذه التجارة يُعد مالًا فاسدًا لا بركة فيه.

وأوضح الشيخ أن الإسلام لم يجز بيع الكلاب لغرض الأكل أو الاتجار، معتبرًا أن هذه الممارسات تخالف مقاصد الشريعة التي تحرم التعامل في ما لا نفع مشروع فيه، أو ما يؤدي إلى إقرار أفعال محرمة في أصلها.

تشبيه فقهي: تجارة الكلاب لا تختلف عن التجارة في آلات اللهو

وأضاف الشيخ عطية محمد عطية، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن تجارة بيع الكلاب تشبه إلى حد كبير التجارة في آلات اللهو، والتي اتفق جمهور الفقهاء على تحريم بيعها وشرائها والاتجار بها.

وأكد أن الفقه الإسلامي يجرّم التجارة في الأشياء التي تُستخدم في الحرام أو تُعين عليه، مشددًا على أن تصدير الكلاب لدول تأكلها يدخل في هذا الباب، حتى لو كان بحجة التخلص من الفائض أو الكلاب الضالة.

رأي فقهي مخالف: تصدير الكلاب جائز ولا حرج فيه عند وجود فائض

في المقابل، قال الشيخ طارق نصر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن التجارة في الكلاب حلال ولا حرج فيها شرعًا، موضحًا أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد نص صريح بالتحريم.

وأضاف أن تصدير الكلاب وبيعها لأي دولة أمر جائز، خاصة في حال وجود فائض من الكلاب الضالة، معتبرًا أن هذا التصرف قد يحقق مصلحة عامة، سواء في تقليل أعداد الكلاب أو الاستفادة الاقتصادية منها.

خلاف فقهي قديم يتجدد: بين سد الذرائع وتحقيق المصالح

ويعكس هذا الطرح تباينًا فقهيًا معروفًا بين العلماء، حيث يرى فريق أن سد الذرائع ومنع الإعانة على ما هو محرم يوجب التحريم، بينما يرى فريق آخر أن تحقيق المصلحة وعدم وجود نص قاطع بالتحريم يفتح باب الإباحة.

الخلاصة: المسألة اجتهادية والاحتياط أولى

ويؤكد علماء الفقه أن مثل هذه القضايا تُعد من المسائل الاجتهادية التي يختلف فيها النظر، لكن كثيرًا منهم يرون أن الاحتياط في الدين وترك الشبهات أولى، خاصة إذا تعلق الأمر بمصدر المال وطهارته.

