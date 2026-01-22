الإسماعيلي يواصل السقوط في الدوري الممتاز ويخسر من المقاولون بثنائية

18 حجم الخط

الدوري المصري، فاز فريق المقاولون العرب، أمام الإسماعيلي 2-1 في المباراة التي جمعتهما بإستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري في مباراة أولاد العم.

أهداف مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي

أحرز ثنائية المقاولون اللاعب جواكيم أوجيرا في الدقيقتين 55 و68 فيما أحرز هدف الإسماعيلي عبد الرحمن الدح في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

ترتيب الإسماعيلي والمقاولون في الدوري

وبهذه النتيجة توقف رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط في المركز الـ 20 بعدما جمعهما من 14 مباراة، بعدما حقق الفوز في ثلاث مواجهات، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر 10 مباريات، فيما رفع المقاولون رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الخامس عشر في جدول الدوري بعدما خاض 15 مباراة، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في سبع مواجهات، وخسر ست مباريات.

تشكيل الإسماعيلي أمام المقاولون العرب

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، عبد الله محمد.

الوسط: نادر فرج، إيريك تراوري، محمد حسن، محمد خطاري.

الهجوم: أنور عبد السلام، خالد النبريصي.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن محروس، مروان حمدي، عبد الرحمن الدح، إبراهيم النجعاوي، عبد الله حسن، حسن صابر، عمرو السعيد، إبراهيم عبد العال، حسن منصور.

تشكيل المقاولون العرب أمام الإسماعيلي

حارس المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: محمد حامد – إبراهيم القاضي – حسن شاكوش – جوزيف أوتشايا

الوسط: مصطفى جمال – عمر الوحش – اسلام جابر

الهجوم: شكري نجيب – جواكيم اوجيرا – حازم العسكري

فيما تواجد على مقاعد البدلاء: محمد فوزي، أحمد مجدي كهربا، نادر هشام، إسلام عبد الله، احمد الطيب، محمد عبد الناصر، عبد الرحمن جمال سمانة، أحمد نادر حواش، كالو.

