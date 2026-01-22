ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر؟

18 حجم الخط

ليلة النصف من شعبان هي ليلةٌ بالغة الشرف، وفضل ليلة النصف من شعبان يتجلى في كونها تأتي فى المنزلة التالية لليلة القدر، والتى ورد فضلها فى كتاب الله تعالى: "إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر" ولهذا فإن البعض يتساءل هل ليلة النصف من شعبان أفضل من ليلة القدر.

الفرق بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر

حكم تسمية ليلة النصف من شعبان بليلة القدر

قالت دار الإفتاء المصرية، إن تسمية ليلة النصف من شعبان بـ"ليلة القدر" لا مانع منها شرعًا؛ فالمعنى المراد من ذلك أنها ليلة يقدر فيها الخير والرزق ويغفر فيها الذنب، وهو معنى صحيحٌ شرعًا، وموافقٌ لما ورد في السنة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فَقَدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ!»، فقُلْتُ: وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ -وهو اسم قبيلة-» رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد.

هل ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر؟

بعض العلماء قال: إن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر؛ وهو باطل لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع: {شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيۤ أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ} (البقرة: 185) فنصّ على أن ميقات نزوله رمضان، ثم عيّن من زمانه الليل هاهنا بقوله: {فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ}؛ فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفِرْية على الله، وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعوّل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليها، وقال رجل للحسن رضي الله عنه: أرأيت ليلة القدر، أفي كل رمضان هي؟ قال: نعم والله الذي لا إله إلاَّ هو، إنها لفي كل رمضان، وإنها الليلة التي يُفرق فيها كل أمر حكيم، يقضي الله كلّ أجل وخلق ورزق إلى مثلها.

أما ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يُحْكم اللّهُ أمرَ الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو موت أو رزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرهم. واختار صاحب كتاب العروس، أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ليلة النصف من شعبان، وأنها تسمى ليلة البراءة.

هل ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر

قال عكرمة في تفسير القرطبي تفسير سورة الدخان: الليلة المباركة ها هنا ليلة النصف من شعبان. والأوّل أصح أي أنها ليلة القدر، ومن خلال أقوال المفسرين وعلماء الأمة المحدثون: ابن حجر والنووي، وكذلك المفسرون ابن كثير والقرطبي والطبري وابن العربي يقررون على لسان ابن عباس وقتادة والحسن، تتقرر الحقيقة بأسانيد صحيحة أنّ الليلة التي يفرق فيها كلّ أمر حكيم هي ليلة القدر وليس غيرها؛ بل إنّ ابن العربي ذهب إلى التشديد في ذلك فقال: فمن زعم غير ذلك فقد أعظم الفِرْية على الله.

فضل ليلة النصف من شعبان



1 ـ سئل الإمام الباقر عليه السلام عن فضل ليلة النصف من شعبان، فقال:« هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله العباد فضله، ويغفر لهم بمنه.. إلى أن قال: وإنها الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا صلى الله عليه وآله.. الخ.. »

2 ـ عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: هذه ليلة النصف من شعبان فيها تقسم الأرزاق وفيها تكتب الآجال

3 ـ وفيه عنه صلى الله عليه وآله: فيها تنسخ الأعمال، وتقسم الأرزاق، وتكتب الآجال.

4 ـ وفي خبرٍ آخر عنه صلى الله عليه وآله: يثبت الله فيها الآجال، ويقسم فيها الأرزاق من السنة إلى السنة، وينزل ما يحدث في السنة كلها.

الفرق بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر

فضل ليلة القدر

أما عن فضل ليلة القدر، فلا شك أنها من أشرف الليالي وأعظمها، فتعبّد ليلة القدر يساوي ألف شهر، أي 83 سنة، وأربعة أشهر، تتنزل فيها الملائكة برحمة الله وفضله إلى مطلع الفجر، فمن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحرمان العبد ليلة القدر، يضاهي حرمانه الخير كله.صلاة العشاء، والصبح في جماعة في ليلة القدر كقيام الليل كله.

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها في العشر الأواخر من رمضان كما في الحديث المتفقٌ عليه.وسميت ليلة القدر لأنها ذاتُ قدرٍ وشرف، أو أن فيها تقدرُ أرزاق العباد وآجالهم على وفق ما سبق به علمُ الله، قال تعالى: فيها يفرق كل أمرٍ حكيم {الدخان:4}.

وأما عن أوصافها فقد وصفها الله بأنها مباركة: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ {الدخان:3}

وخصها بإنزال القرآنِ فيها، وجعلها خيرًا من ألف شهر، وأخبر أن الملائكةَ تتنزلُ فيها بأمرِ الله عز وجل: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ*وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ*لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ*تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ*سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. {سورة القدر}.

