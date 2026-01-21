الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذير عاجل لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة في آخر أيام الامتحانات

طلاب الصف الثالث
طلاب الصف الثالث الإعدادي
18 حجم الخط

يختتم طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة امتحاناتهم غدا الخميس، وفي ضوء ذلك أصدرت إدارات الجيزة التعليمية تنبيهًا عاجلًا لطلاب الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات،  محذّرة من أي محاولات لإثارة الشغب أو الإخلال بالنظام داخل لجان الامتحانات، ومؤكدة تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم دون استثناء.

وأكدت الإدارات التعليمية أن اليوم الأخير من الامتحانات يشهد أحيانًا بعض السلوكيات السلبية بدعوى انتهاء الاختبارات، وهو ما يستوجب تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات رادعة حفاظًا على انتظام اللجان وهيبة العملية الامتحانية.

عقوبات إثارة الشغب في آخر أيام الامتحانات 

وشددت تعليم الجيزة على أن أي طالب يثبت تورطه في إتلاف ممتلكات المدارس، أو إهانة المعلمين والملاحظين، أو استخدام ألفاظ غير لائقة، أو التجمهر داخل أو خارج اللجان، أو تعطيل سير الامتحان، أو التحريض على الشغب، سيُحال فورًا للمساءلة القانونية، مع توقيع العقوبات المقررة التي قد تصل إلى إلغاء الامتحان، أو الحرمان من استكمال باقي المواد، أو إعادة العام الدراسي بالكامل، فضلًا عن تحميل ولي الأمر المسؤولية القانونية عن أي تلفيات أو تجاوزات.

وفي هذا السياق، صرّحت الدكتورة نجوى الكامل، مديرة إدارة الهرم التعليمية، قائلة:
«نحذر أبناءنا الطلاب من أي تصرف غير مسؤول في اليوم الأخير للامتحانات، لأن لحظة طيش أو استهانة قد تُنهي عامًا دراسيًا كاملًا بعقوبة قاسية. هدفنا ليس العقاب، بل حماية مستقبل الطلاب وضمان خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بهم وبأسرهم».

وأضافت أن الالتزام والانضباط داخل اللجان هو الطريق الآمن لإنهاء العام الدراسي بنجاح، مؤكدة أن الطالب المؤدب والمنضبط يعكس صورة مشرفة لأسرته ومدرسته.

كما ناشدت إدارات الجيزة التعليمية أولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم خلال هذه المرحلة المهمة، وتوجيههم للالتزام الكامل بالقواعد والتعليمات المنظمة للامتحانات، حفاظًا على مستقبلهم الدراسي وسمعة المؤسسات التعليمية.

واختتمت الإدارات التعليمية بالتأكيد على أن الانضباط والاحترام داخل لجان الامتحانات واجب لا يقبل التهاون، متمنية لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة التوفيق والنجاح، وأن يكون ختام الامتحانات بصورة حضارية ومشرفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخر أيام الامتحانات الإدارات التعليمية العملية الامتحانية الفصل الدراسي الاول الشهادة الإعدادية بالجيزة الشهادة الاعدادية تعليم الجيزة طلاب الشهادة الإعدادية

مواد متعلقة

بدء الفصل الدراسي الثاني 7 فبراير، التعليم تكشف مواعيد الدراسة والامتحانات

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني العلوم والتربية الفنية

محور الإخلاص بالجيزة، حل جذري لازدحام الهرم وترسا وفيصل (صور)

تقلبات جوية ورياح مثيرة للأتربة، تحذير عاجل لمزارعي الجيزة لتجنب الخسائر

"التعليم" تعيد الاعتبار للفصحى عبر أقدم مسابقة لغوية في مدارس مصر

طلاب إعدادية الجيزة عن امتحان الرياضيات: الجبر سهل والهندسة تحتاج تفكير (فيديو)

تعليم الجيزة: لا تهاون مع الغش داخل لجان الشهادة الإعدادية

محافظ الجيزة يبحث مع سفيرة الدومينيكان تعزيز التعاون الاستثماري والسياحي (صور)
ads

الأكثر قراءة

جودي شاهين تفوز بلقب أحلى صوت في ذا فويس

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لحظة بكاء والد أشرقت أحمد متسابقة ذا فويس على الهواء (فيديو)

القاهرة تسجل 24 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين نيوم والاتفاق في الشوط الأول بمشاركة أحمد حجازي

السيسي: رعاية ترامب لتسوية أزمة سد النهضة تفتح آفاقًا جديدة لانفراجة مرتقبة

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وفضائلها

عمرو الورداني: شعبان شهر رفع الأعمال وصيامه يعزز قبول الطاعات

حدثت في شعبان، قصة حادثة الإفك كما روتها السيدة عائشة بالبخاري

المزيد
الجريدة الرسمية