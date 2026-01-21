تحذير عاجل لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة في آخر أيام الامتحانات

18 حجم الخط

يختتم طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة امتحاناتهم غدا الخميس، وفي ضوء ذلك أصدرت إدارات الجيزة التعليمية تنبيهًا عاجلًا لطلاب الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات، محذّرة من أي محاولات لإثارة الشغب أو الإخلال بالنظام داخل لجان الامتحانات، ومؤكدة تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم دون استثناء.

وأكدت الإدارات التعليمية أن اليوم الأخير من الامتحانات يشهد أحيانًا بعض السلوكيات السلبية بدعوى انتهاء الاختبارات، وهو ما يستوجب تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات رادعة حفاظًا على انتظام اللجان وهيبة العملية الامتحانية.

عقوبات إثارة الشغب في آخر أيام الامتحانات

وشددت تعليم الجيزة على أن أي طالب يثبت تورطه في إتلاف ممتلكات المدارس، أو إهانة المعلمين والملاحظين، أو استخدام ألفاظ غير لائقة، أو التجمهر داخل أو خارج اللجان، أو تعطيل سير الامتحان، أو التحريض على الشغب، سيُحال فورًا للمساءلة القانونية، مع توقيع العقوبات المقررة التي قد تصل إلى إلغاء الامتحان، أو الحرمان من استكمال باقي المواد، أو إعادة العام الدراسي بالكامل، فضلًا عن تحميل ولي الأمر المسؤولية القانونية عن أي تلفيات أو تجاوزات.

وفي هذا السياق، صرّحت الدكتورة نجوى الكامل، مديرة إدارة الهرم التعليمية، قائلة:

«نحذر أبناءنا الطلاب من أي تصرف غير مسؤول في اليوم الأخير للامتحانات، لأن لحظة طيش أو استهانة قد تُنهي عامًا دراسيًا كاملًا بعقوبة قاسية. هدفنا ليس العقاب، بل حماية مستقبل الطلاب وضمان خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بهم وبأسرهم».

وأضافت أن الالتزام والانضباط داخل اللجان هو الطريق الآمن لإنهاء العام الدراسي بنجاح، مؤكدة أن الطالب المؤدب والمنضبط يعكس صورة مشرفة لأسرته ومدرسته.

كما ناشدت إدارات الجيزة التعليمية أولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم خلال هذه المرحلة المهمة، وتوجيههم للالتزام الكامل بالقواعد والتعليمات المنظمة للامتحانات، حفاظًا على مستقبلهم الدراسي وسمعة المؤسسات التعليمية.

واختتمت الإدارات التعليمية بالتأكيد على أن الانضباط والاحترام داخل لجان الامتحانات واجب لا يقبل التهاون، متمنية لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة التوفيق والنجاح، وأن يكون ختام الامتحانات بصورة حضارية ومشرفة.

