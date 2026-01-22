الخميس 22 يناير 2026
طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية يختتمون ماراثون الامتحانات بـ"الدراسات الاجتماعية"

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، امتحان الدراسات في ساعتين، وفق ما أعلنته مديرية تعليم الدقهلية ليكون آخر أيام ماراثون الامتحانات.

 

طلاب الإعدادية بالدقهلية يؤدون امتحان الجبر والإحصاء

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام 130 ألف طالب وطالبة موزعين على 599 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، كما بلغ عدد لجان الإعدادية المهنية 17 لجنة بإجمالي 2387 طالبًا وطالبة.

وتواصل قيادات تعليم الدقهلية جهودها في المتابعة الميدانية لتحقيق أعلى درجات الانضباط والالتزام داخل اللجان مع توفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

 

وتتم متابعة انتظام اللجان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة.

‏وتشكلت غرفة عمليات المديرية لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 - 2026 برئاسة بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية رئيسًا، الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام عضوًا، ‏نيازي عبد الرحمن مدير الشئون القانونية بالمديرية عضوًا ، جمال هلال مدير إدارة المتابعة بالمديرية عضوًا ، مصطفي البليهي مدير التعليم الإعدادي بالمديرية عضوًا، الدكتور وليد شعيب مدير إدارة التربية الخاصة عضوًا، حازم السيد التطوير التكنولوجي عضوًا، عبد الفتاح عبد الرافع مدير إدارة الأزمات عضوًا، أيمن بهيج مسئول أمن المديرية عضوًا، مصطفى محمود عضو إدارة الإحصاء عضوًا، وموجه عام المادة وفقًا لجدول الامتحانات عضوًا. 

وكان المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أصدر تعليمات تهدف إلى تنظيم العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية، خلال الاجتماع مع رؤساء لجان.

وجاء ذلك  في ضوء تكليفات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

