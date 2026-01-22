طلاب الإعدادية بالجيزة يختتمون اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ"الدراسات الاجتماعية"

18 حجم الخط

يختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وذلك داخل اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.



وتسود حالة من الهدوء والاستقرار داخل اللجان، وسط متابعة من قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، للتأكد من انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات عقب انتهاء الامتحانات مباشرة، تمهيدًا لإعلان النتيجة خلال الفترة المقبلة، وفق الضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

وأصدرت إدارات الجيزة التعليمية تنبيهًا عاجلًا لطلاب الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات، محذِّرة من أي محاولات لإثارة الشغب أو الإخلال بالنظام داخل لجان الامتحانات، ومؤكدة تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم دون استثناء.

وأكدت الإدارات التعليمية أن اليوم الأخير من الامتحانات يشهد أحيانًا بعض السلوكيات السلبية بدعوى انتهاء الاختبارات، وهو ما يستوجب تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات رادعة حفاظًا على انتظام اللجان وهيبة العملية الامتحانية.

وشددت تعليم الجيزة على أن أي طالب يثبت تورطه في إتلاف ممتلكات المدارس، أو إهانة المعلمين والملاحظين، أو استخدام ألفاظ غير لائقة، أو التجمهر داخل أو خارج اللجان، أو تعطيل سير الامتحان، أو التحريض على الشغب، سيُحال فورًا للمساءلة القانونية، مع توقيع العقوبات المقررة التي قد تصل إلى إلغاء الامتحان، أو الحرمان من استكمال باقي المواد، أو إعادة العام الدراسي بالكامل، فضلًا عن تحميل ولي الأمر المسؤولية القانونية عن أي تلفيات أو تجاوزات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.