محافظات

فريق من الصحة يراجع إجراءات العلاج على نفقة الدولة بمستشفى صدر بني سويف

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، قيام فريق من إدارة العلاج على نفقة الدولة بالمرور الميداني على مستشفى صدر بني سويف، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العلاج على نفقة الدولة والحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

 

الصحة تراجع إجراءات العلاج على نفقة الدولة

وأكد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة المديرية لمتابعة المنشآت الصحية والتأكد من الالتزام بالإجراءات والمعايير الطبية والإدارية الخاصة بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 

فريق من الصحة يزور مستشفى صدر بني سويف

 

وأضافت الدكتورة حنان حسين، مدير إدارة الطب العلاجي بـ مديرية الصحة ببني سويف، أن المرور الميداني يهدف إلى رصد جميع الملاحظات والمشكلات التي قد تواجه المرضى أو العاملين، والعمل على حلها بشكل عاجل لتسهيل تقديم الخدمات الطبية دون تأخير.

 

وخلال المرور، أشارت عواطف عبد الفتاح، مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة بـ صحة بني سويف، إلى عدد من التوصيات التي تهدف إلى تحسين سير العمل داخل المستشفى، أبرزها: رفع قرارات اللجنة الثلاثية مباشرة من المستشفى بدلًا من إرسالها إلى القومسيون الطبي، وصيانة وصلات الإنترنت لضمان استمرارية العمل الإلكتروني، بالإضافة إلى صيانة طابعة قسم العلاج على نفقة الدولة الداخلي، والتشديد على تلافي الأخطاء في القرارات المعادة للتصحيح.

 

فريق من الصحة يزور مستشفى صدر بني سويف

وشكل فريق المرور كل من الدكتور طه مسعود منسق الشراء، وعمر سيد، ومصطفى سامي، حيث قام الفريق بمتابعة جميع الأقسام والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات العلاجية المطلوبة.

فريق من الصحة يزور مستشفى صدر بني سويف

 

وأوضحت مديرية الصحة ببني سويف، أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة لضمان الانضباط الإداري والمالي داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المرضى داخل المنشآت الصحية.

 

وأكدت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، استمرار الزيارات الميدانية والتفتيش الدوري للمنشآت الصحية لضمان جودة الخدمات الطبية، وتذليل أي عقبات قد تعيق تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، في إطار الالتزام بحقوق المرضى وتوفير رعاية صحية متميزة على أعلى مستوى.

الجريدة الرسمية