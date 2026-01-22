اليوم، نظر دعوى تعيين محامين بالسلك القضائي

18 حجم الخط

تنظر محكمة القضاء الإداري دائرة طلبات رجال القضاء، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من غلاب الخطاب، التي يطالب فيها بتعيين محامين بالسلك القضائي وفق القانون والدستور الذي حدد نسبة من التعينات القضائية تضم المحامين.

نظر دعوى تعيين محامين بالسلك القضائي

وطالبت الدعوى المقامة، ضد قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٤ لسنة ٢٥ والخاص بتعيين قضاة من الفئة ب من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وذلك دون المحامين بالمخالفة لنص المادة ٣٩، ٤١، ٤٣،٤٧ من قانون السلطة القضائية.

