الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ممر شرفي لطفلة تعافت بعد 60 يومًا بعناية مستشفى الفشن ببني سويف

تعافي طفلة بمستشفى
تعافي طفلة بمستشفى الفشن ببني سويف، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، أن مستشفى الفشن المركزي، شهد اليوم لحظة إنسانية مؤثرة، باحتفال الطاقم الطبي والإداري بخروج طفلة من قسم العناية المركزة للأطفال بعد رحلة علاج شاقة استمرت لأكثر من 60 يومًا، تكللت بالشفاء التام واستعادة حالتها الصحية.

ممر شرفي لطفلة بمستشفى الفشن ببني سويف

وأوضح وكيل صحة بني سويف، أن الطفلة حضرت إلى المستشفى في حالة صحية حرجة للغاية، حيث كانت تعاني من مضاعفات شديدة استدعت دخولها العناية المركزة ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي، مشيرًا إلى أن الحالة وُصفت في بدايتها بأنها من الحالات شديدة الخطورة، إلا أن إصرار الفريق الطبي والمتابعة الدقيقة كان لهما بالغ الأثر في تغيير مسار الحالة.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى أن رحلة علاج الطفلة لم تكن مجرد تطبيق لبروتوكولات علاجية، بل كانت ملحمة طبية متكاملة، تم خلالها تسخير كافة إمكانيات القسم لمتابعة الحالة على مدار الساعة، مؤكدًا أن التحسن الكبير الذي طرأ على الطفلة جاء بعد فضل الله ثم الإصرار الطبي وعدم الاستسلام لصعوبة الحالة، والرعاية الطبية المتكاملة والتنسيق المستمر بين أطباء العناية المركزة للأطفال وهيئة التمريض، والإشراف الإداري والطبي من الدكتور هاني خيري مدير مستشفى الفشن المركزي، والمتابعة المستمرة من رئيس قسم عناية الأطفال الدكتورة رشا البادي، والدعم النفسي المقدم لأسرة الطفلة طوال فترة العلاج.

رحلة علاج شاقة بمستشفى الفشن ببني سويف

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الطاقم الطبي والإداري حرص على توديع الطفلة بمشهد إنساني مؤثر، حيث تم تنظيم ممر شرفي، تعبيرًا عن فرحتهم بنجاح الجهود الطبية وعودة الابتسامة لأسرة الطفلة، مؤكدًا أن هذه الحالة تُعد نموذجًا مشرفًا لما يشهده القطاع الصحي ببني سويف من تطور وجهود مخلصة، وتعكس كفاءة الفرق الطبية بمستشفيات وزارة الصحة، مشددًا على أن الأمل موجود دائمًا طالما وُجد الإخلاص والعمل الجاد.

وأعربت أسرة الطفلة عن بالغ امتنانها وتقديرها للفريق الطبي وإدارة مستشفى الفشن المركزي، مثمنين الجهود المبذولة طوال فترة العلاج، ومؤكدين أن ما قدمه الأطباء وهيئة التمريض كان سببًا رئيسيًا في إنقاذ حياة طفلتهم، حيث عادت الروح إلى منزلهم من جديد، موجهين الشكر لكل من سهر وتابع وقدم الرعاية الطبية لابنتهم حتى تماثلت للشفاء وعادت إليهم سالمة.

تحرير 11 محضرًا تموينيًا خلال حملة موسعة بمركز ببا في بني سويف

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

مصرع شاب في حادث سير بطريق «الشنطور ـ سمسطا» ببني سويف

وكيل تعليم بني سويف تتابع امتحانات طلاب الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

زيارة ميدانية لمحطة بحوث سدس لمتابعة الزراعات الشتوية في بني سويف

حملة ميدانية لبحث مشاكل ومطالب مزارعي مركز ببا ببني سويف

عقب شكوى الأهالي، تغطية 50 مترًا بمصرف قرية تزمنت الشرقية ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يوجه بتعزيز جهود مناهضة العنف ضد المرأة

مديرية العمل ببني سويف تعلن فتح باب التعيين في بعض المشروعات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف اسعاف بني سويف تعليم بني سويف زراعة بني سويف مستشفى الفشن المركزي

مواد متعلقة

تحرير 11 محضرًا تموينيًا خلال حملة موسعة بمركز ببا في بني سويف

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

مصرع شاب في حادث سير بطريق «الشنطور ـ سمسطا» ببني سويف

وكيل تعليم بني سويف تتابع امتحانات طلاب الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

زيارة ميدانية لمحطة بحوث سدس لمتابعة الزراعات الشتوية في بني سويف

حملة ميدانية لبحث مشاكل ومطالب مزارعي مركز ببا ببني سويف

عقب شكوى الأهالي، تغطية 50 مترًا بمصرف قرية تزمنت الشرقية ببني سويف
ads

الأكثر قراءة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات من الجيزة لأسوان لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

رئيس حزب إرادة جيل: الضريبة العقارية الحالية تحمل المواطن أعباء اضافية

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأربعاء

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأربعاء 21-1-2026

123.38 جنيه، سعر الريال العماني في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية