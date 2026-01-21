الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب في حادث سير بطريق «الشنطور ـ سمسطا» ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو
18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه بـ محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، في حادث سير وقع على طريق «الشنطور ـ سمسطا» جنوب غرب المحافظة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف الشرطة وجهات التحقيق.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير على طريق «الشنطور ـ سمسطا» بدائرة مركز شرطة سمسطا، ووجود حالة وفاة بموقع الحادث، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية، مع توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ للتعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شاب يُدعى «يوسف.س.ج» في العقد الثالث من العمر، حيث تعرض لإصابات بالغة أودت بحياته في الحال، متأثرًا بشدة الإصابات التي لحقت به نتيجة الحادث، وتم التعامل مع البلاغ بشكل فوري، في إطار خطة الاستجابة السريعة للحوادث المرورية.

 

نقل جثة الشاب لمستشفى سمسطا

 

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لفرع إسعاف بني سويف، إلى موقع الحادث، وذلك تحت إشراف الدكتور هاني همام، مدير فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، حيث جرى نقل جثمان الشاب إلى مستشفى سمسطا المركزي، وتم إيداعه داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

 

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

زيارة ميدانية لمحطة بحوث سدس لمتابعة الزراعات الشتوية في بني سويف

حملة ميدانية لبحث مشاكل ومطالب مزارعي مركز ببا ببني سويف

عقب شكوى الأهالي، تغطية 50 مترًا بمصرف قرية تزمنت الشرقية ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يوجه بتعزيز جهود مناهضة العنف ضد المرأة

مديرية العمل ببني سويف تعلن فتح باب التعيين في بعض المشروعات

إجراء جراحة عظام معقدة لعجوز بمستشفى الفشن المركزي ببني سويف

موقع إلكتروني للحجز المسبق لـ خدمات مستشفى رمد بنى سويف

لجنة شؤون القرى تجوب وحدات بني سويف لمراجعة مستوى المرافق والخدمات

كلنا أهلها وهنحضر فرحها، تفاعل واسع مع دعوة عروس يتيمة ببني سويف لحضور زفافها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف اسعاف بني سويف تعليم بني سويف زراعة بني سويف مركز شرطة سمسطا

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

زيارة ميدانية لمحطة بحوث سدس لمتابعة الزراعات الشتوية في بني سويف

حملة ميدانية لبحث مشاكل ومطالب مزارعي مركز ببا ببني سويف

عقب شكوى الأهالي، تغطية 50 مترًا بمصرف قرية تزمنت الشرقية ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يوجه بتعزيز جهود مناهضة العنف ضد المرأة

مديرية العمل ببني سويف تعلن فتح باب التعيين في بعض المشروعات

إجراء جراحة عظام معقدة لعجوز بمستشفى الفشن المركزي ببني سويف

موقع إلكتروني للحجز المسبق لـ خدمات مستشفى رمد بنى سويف
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تكسر سابع رقم قياسي في 2026.. المكاسب تتجاوز 12% منذ بداية العام.. والأوقية تقترب من 5000 دولار.. وأزمة جرينلاند كلمة السر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

لمرضها الصحي والنفسي، توفيق عكاشة يجدد دعوته لاستضافة شيرين عبد الوهاب في مزرعته

دافوس 2026، السيسي يستعرض جهود التوسع في البنية التحتية الرقمية وتطوير شبكات الطرق والنقل والموانئ

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

خدمات

المزيد

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية