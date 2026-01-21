مصرع شاب في حادث سير بطريق «الشنطور ـ سمسطا» ببني سويف

18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه بـ محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، في حادث سير وقع على طريق «الشنطور ـ سمسطا» جنوب غرب المحافظة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف الشرطة وجهات التحقيق.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير على طريق «الشنطور ـ سمسطا» بدائرة مركز شرطة سمسطا، ووجود حالة وفاة بموقع الحادث، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية، مع توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ للتعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شاب يُدعى «يوسف.س.ج» في العقد الثالث من العمر، حيث تعرض لإصابات بالغة أودت بحياته في الحال، متأثرًا بشدة الإصابات التي لحقت به نتيجة الحادث، وتم التعامل مع البلاغ بشكل فوري، في إطار خطة الاستجابة السريعة للحوادث المرورية.

نقل جثة الشاب لمستشفى سمسطا

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لفرع إسعاف بني سويف، إلى موقع الحادث، وذلك تحت إشراف الدكتور هاني همام، مدير فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، حيث جرى نقل جثمان الشاب إلى مستشفى سمسطا المركزي، وتم إيداعه داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.