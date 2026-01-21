الأربعاء 21 يناير 2026
افتتاح معرض أهلًا رمضان ببني سويف لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أول معرض ضمن سلسلة معارض "أهلًا رمضان"، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ووحدة التنمية الاقتصادية.

 

افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة بني سويف

 

يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الكريم، والذي يهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض لتخفيف العبء عن المواطنين.

 

وقد تفقد محافظ بني سويف، باكيات وأقسام المعرض الذي يقام بجوار الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، ويعرض مجموعة من السلع التموينية والغذائية، مثل السكر، الأرز، الزيوت، اللحوم، الدواجن، الخضروات، الفاكهة، الياميش، البيض، المخللات، والبقوليات.

توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة

 

 ويشارك في معرض أهلًا رمضان نحو 20 عارضًا، من بينهم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الشركة المصرية، شركات ومصانع عديدة، بالإضافة إلى سلاسل تجارية، إلى جانب عدد من العارضين لمشروعات صغيرة ممولة من جهاز تنمية المشروعات، ومنتجات تابعة للمجلس القومي للمرأة.

 

وأشاد المحافظ بالمعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسر ببني سويف من السلع الاستراتيجية التي تتميز بجودتها وأسعارها التنافسية مقارنة بالأسواق، مؤكدًا على أن المعرض يعد جزءًا من خطة المحافظة لتوسيع إقامة المعارض والشوادر على مستوى المحافظة، لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات المعنية.

 

تنظيم جيد للحركة داخل المعرض لتجنب الازدحام

 

كما تبادل المحافظ الحديث مع المواطنين المترددين على المعرض للاطمئنان على الأسعار وجودة السلع. وأكد أن المعرض يقام تحت إشراف كامل من الأجهزة الرقابية بالمحافظة، مثل الصحة والتموين والطب البيطري، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، موجهًا بتوفير تنظيم جيد للحركة داخل المعرض لتجنب الازدحام وتكثيف المتابعة من الأجهزة الرقابية لضمان الالتزام بالأسعار والجودة المعلنة.

 

رافق المحافظ في افتتاح المعرض كل من: حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، ومحمد بكري رئيس مدينة بني سويف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والرقابية.

 

