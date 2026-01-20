موقع إلكتروني للحجز المسبق لـ خدمات مستشفى رمد بنى سويف

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، عن تدشين موقع إلكتروني للحجز المسبق لعدد من الخدمات الطبية بـ مستشفى رمد بني سويف، في خطوة جديدة تعكس حرص المديرية على تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي داخل المنشآت الطبية.

تدشين موقع إلكتروني بمستشفى رمد بني سويف

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الأداء داخل المستشفيات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التيسير على المواطنين وتقديم خدمات طبية أكثر كفاءة وجودة، وأوضح أن إطلاق الموقع الإلكتروني يُعد الأول من نوعه بمستشفى رمد بني سويف، ويستهدف تنظيم عملية الحصول على الخدمة الطبية وتقليل فترات الانتظار ومنع التكدس داخل المستشفى.

وأشار وكيل صحة بني سويف، إلى أن الموقع يتيح للمرضى إمكانية الحجز المسبق لبعض خدمات العيون، بما يسهم في تقديم الخدمة بشكل منظم، ويحقق قدرًا أكبر من الراحة للمترددين على المستشفى من أبناء المحافظة، وأضاف أن هذه الخطوة جاءت تحت إشراف الدكتورة حنان حسين، مدير الطب العلاجي، والدكتورة خلود عادل، مدير إدارة المستشفيات، وبمتابعة الدكتورة هدى رجب، مدير مستشفى رمد بني سويف، في إطار العمل الجماعي لتطوير مستوى الخدمة الصحية.

التحول الرقمي ركيزة أساسية في التطوير

وشدد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، على أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي، لافتًا إلى أن وزارة الصحة مستمرة في دعم المبادرات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن تقديم خدمات آمنة ومنظمة، ويحفظ وقت وجهد المواطنين، ويُسهم في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات.

ووجّه وكيل وزارة الصحة، الشكر لإدارة مستشفى رمد بني سويف وفريق العمل القائم على تنفيذ الموقع الإلكتروني، مثمنًا الجهود المبذولة التي تنعكس بشكل مباشر على راحة المرضى وتحسين مستوى الرعاية الصحية، ومؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تعميم هذه التجربة الناجحة على عدد من مستشفيات المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.