محافظات

تحرير 11 محضرًا تموينيًا خلال حملة موسعة بمركز ببا في بني سويف

حملة تموينية بمركز
حملة تموينية بمركز ببا ببني سويف، فيتو
أعلنت إدارة تموين مركز ببا بـ محافظة بني سويف، عن تحرير 11 محضرًا تموينيًا متنوعة، خلال حملة تموينية موسعة بدائرة المركز، بناءًا على تعليمات وكيل وزارة التموين ببني سويف، بالاشتراك مع إدارة التجارة الداخلية والرقابة التموينية، وبرفقة قوة من مباحث التموين، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.

 

تحرير 11 محضرًا تموينيًا ببني سويف

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة تموينية متنوعة، حيث تم أثناء مرور الحملة بالطريق السريع ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر، شملت 30 جركن سماد سائل سعة 20 لترًا، و30 جركن سماد سائل سعة 10 لترات، و20 شوال سماد فوسفات محبب وزن الشيكارة 50 كيلو جرامًا بإجمالي كمية طن واحد.

 

<strong alt=
حملة تموينية بمركز ببا ببني سويف

 

كما ضبطت الحملة 10 جوالات سماد نشادر محبب وزن الشيكارة 50 كيلو جرامًا بإجمالي نصف طن، فضلًا عن ضبط 9 أجولة هيومك وزن الجوال 5 كيلو جرامات، وجميعها بدون فواتير أو مستندات، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتسليم السائق والسيارة إلى مركز شرطة ببا لحين صدور قرار النيابة العامة.

 

ضبط مخزن لبيع الأعلاف ببني سويف

 

كما شملت الحملة المرور على مخزن لبيع الأعلاف، حيث تم ضبط طن علف بادئ تسمين مجهول المصدر، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين عرضها على النيابة العامة ببني سويف، وفي مجال السلع الغذائية، تم التفتيش على محل مجمدات ومصنعات لحوم، وأسفر عن ضبط 41 كيلو جرام زبدة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو المصدر.

 

وبالتفتيش على محل وثلاجة لبيع اللحوم والمجمدات، تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم ومصنعات اللحوم والأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 145 كيس مصنعات لحوم متنوعة عبارة عن سجق وبرجر وكفتة ودواجن مصنعة، بمتوسط وزن 750 جرامًا للكيس.

 

ضبط 10 كيلو لحوم منتهية الصلاحية

 

كما ضبطت الحملة 10 كيلو جرام لحوم مستوردة منتهية الصلاحية، و4 كيلو جرام دهن أبيض تظهر عليه علامات الفساد، و7 كراتين أسماك مستوردة بإجمالي 91 كيلو جرامًا منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات داخل الثلاجة لحين قرار النيابة.

 

<strong alt=
حملة تموينية بمركز ببا ببني سويف

 

كما تم تحرير جنحة تصرف في سلع تموينية مدعمة بأحد محال البقالة التموينية، شملت 192 زجاجة زيت تمويني، و200 كيلو سكر، و450 كيس مكرونة 350 جرامًا، بعد ثبوت بيعها في السوق السوداء. 

 

التحفظ على 20 جوال دقيق وتحليل عينات منها

 

وتم تحرير تقرير نقص وزن في أجولة الدقيق، والتحفظ على 20 جوال وأخذ عينة للتحليل، فضلًا عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لمخبزين سياحيين ومحل زيوت، وتحرير محضري إثبات حالة لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط في المواعيد الرسمية ببني سويف

 

<strong alt=
حملة تموينية بمركز ببا ببني سويف

 

وتم تحرير المحاضر والعرض على النيابة العامة، وجارٍ إرسال تقارير إثبات الحالة إلى مديرية التموين ببني سويف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

الجريدة الرسمية