محافظ بني سويف: معارض ثابتة ومتحركة لتوفير السلع الأساسية في رمضان

محافظ بني سويف يترأس
محافظ بني سويف يترأس الاجتماع، فيتو
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار تكليفات الحكومة لضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، ومتابعة أسعارها بجميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الشهر الفضيل.

 

بني سويف تستعد لشهر رمضان

 

حضر الاجتماع كل من: بلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، والنائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، ورؤساء المدن ومديرو الإدارات المعنية.

 

معارض ثابتة ومنافذ متحركة

 

في مستهل الاجتماع، شدد محافظ بني سويف، على أهمية تنسيق الجهود بين كافة الأجهزة التنفيذية لضمان توفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مناسبة، مؤكدًا على التوسع في إقامة معارض "أهلًا رمضان" في الميادين الرئيسية بالمحافظة، بالإضافة إلى زيادة منافذ البيع المتحركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأمان، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، لتغطية المناطق والقرى المختلفة، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لضمان توزيع السلع بشكل عادل، والإعلان عن أماكن هذه المنافذ للمستهلكين.

 

حملات رقابية على المخابز

 

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، وجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة الخبز ووزنه، وضمان التزام المخابز بالمواصفات المقررة، كما تم التوجيه بمتابعة أرصدة الدقيق بشكل مستمر لتلبية احتياجات شهر رمضان، وفي مجال المواد البترولية والبوتاجاز، فقد كلف المحافظ مسؤولي التموين بمتابعة التوزيع اليومي لهذه المواد لضمان عدم وجود اختناقات.

 

فتح المجازر يوميًا في رمضان

 

وفيما يخص القطاع البيطري، تقرر فتح المجازر الحكومية يوميًا طوال الشهر المبارك، مع تكثيف الرقابة على محال بيع اللحوم والدواجن لضمان سلامتها، مؤكدًا على ضرورة تكثيف أعمال النظافة، رفع المخلفات، وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين، ومراجعة كفاءة الإنارة العامة، خاصة في محيط المساجد وساحات صلاة التراويح، لضمان توفير بيئة حضارية مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم.

 

الجريدة الرسمية