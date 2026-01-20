إجراء جراحة عظام معقدة لعجوز بمستشفى الفشن المركزي ببني سويف

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، عن نجاح فريق طبي بـ مستشفى الفشن المركزي في إجراء جراحة عظام كبرى ومعقدة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 62 عامًا، في إنجاز طبي جديد يعكس كفاءة الفرق الطبية وجاهزية المستشفيات التابعة للمديرية لتقديم خدمات علاجية متقدمة للمواطنين.

نجاح جراحة عظام كبرى ومُعقدة لمُسنة ببني سويف

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من آلام شديدة بالساعد الأيمن، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعات، والتي كشفت عن إصابتها بكسر متفتت في الساعد، الأمر الذي استدعى التدخل الجراحي العاجل نظرًا لدقة الحالة وطبيعة الإصابة وعمر المريضة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة باحترافية عالية، حيث تم تثبيت الكسر باستخدام شريحة ومسامير طبية دقيقة، ما ساهم في استقرار الحالة الصحية للمريضة وبدء مرحلة التعافي، مؤكدًا أن العملية تمت وفقًا لأعلى المعايير الطبية المتبعة داخل المستشفيات الحكومية.

نجاح جراحة عظام كبرى ومُعقدة لمُسنة ببني سويف

وكيل الصحة يشكر الفريق الطبي بمستشفى الفشن

ووجّه وكيل صحة بني سويف، الشكر والتقدير للدكتور هاني خيري، مدير مستشفى الفشن المركزي، وللفريق الطبي الذي أجرى العملية، والذي ضم الدكتور محمد زكريا، استشاري العظام بالمستشفى، بالإضافة إلى فريق التخدير المكون من الدكتور عبد العزيز محمود والدكتور محمد عادل الجيتاوي، وفنيي التخدير وفاء سالم وشيماء أحمد، إلى جانب طاقم تمريض العمليات مس نعمة شلقامي ومس أسماء عويس، مثمنًا الجهد المبذول والتعاون المثمر بين جميع أعضاء الفريق.

وأشاد وكيل وزارة الصحة، بجهود الفرق الطبية والتمريضية، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس التطور الملحوظ في مستوى الخدمات الطبية داخل مستشفيات الصحة بمحافظة بني سويف، خاصة المستشفيات المركزية، ويأتي في إطار خطة وزارة الصحة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم رعاية طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

وأضاف أن المريضة تخضع حاليًا للمتابعة الطبية بعد الجراحة، وأن حالتها الصحية مستقرة، متمنيًا لها الشفاء العاجل، ومؤكدًا استمرار دعم المديرية لكافة الفرق الطبية لتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.