بني سويف تبحث تحديد فرص الاستثمار القائمة على الطبيعة لتحقيق التنمية المستدامة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع التحضيري الذي عُقد "أونلاين" عبر الفيديو كونفرنس، بهدف تنفيذ مسح الفرص القائمة على الطبيعة لتحديد فرص الاستثمار المتاحة بـ محافظة بني سويف، ويُنفذ بالتعاون بين جمعية الهلال الأحمر، والصليب الأحمر الهولندي، والبنك الدولي.

مسح فرص الاستثمار القائمة على الطبيعة ببني سويف

شارك في الاجتماع ممثلون من الصليب الأحمر الهولندي، والبنك الدولي، والهلال الأحمر المصري، في حضور كل من: بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ونهى محمد مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي، وعدد من ممثلي الأجهزة والقطاعات المختلفة بالمحافظة، مثل إدارة البيئة، والبنية الأساسية، والزراعة، والتخطيط العمراني، إلى جانب الجمعيات الأهلية المعنية.

في بداية كلمته، رحب محافظ بني سويف بالحضور، وقدّم عرضًا موجزًا عن المحافظة، موضحًا موقعها الاستراتيجي وعدد سكانها، وأهميتها الاقتصادية التي تعتمد على الزراعة والصناعة، مؤكدًا على أهمية مسح الفرص الطبيعية في سياق الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة ببني سويف، مع التركيز على تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التحديات البيئية، خاصةً التغيرات المناخية التي أثرت على بني سويف، كما أشار إلى أن المحافظة تسعى لتعزيز ممارسات التكيف مع التغيرات المناخية في إطار رؤية مصر 2030.

زيادة المساحات الخضراء لمواجهة التحديات البيئية

وأستعراض الإجتماع أهداف المسح التي تركز على تحليل الوضع البيئي ورصد الفرص لتطبيق حلول طبيعية تسهم في تقليل المخاطر المناخية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات التنفيذية والشركاء الدوليين لضمان جودة البيانات والمخرجات لدعم عملية اتخاذ القرار.

وفي ختام كلمته، أكد محافظ بني سويف، أهمية زيادة المساحات الخضراء لمواجهة التحديات البيئية، مثمنًا دور المجتمع المدني في تحقيق الأهداف المرجوة والمنشودة.

