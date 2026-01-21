الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اللقاء المفتوح، محافظ بني سويف يوجه بحلول عاجلة لشكاوى المواطنين

محافظ بني سويف يستمع
محافظ بني سويف يستمع لشكاوى المواطنين
18 حجم الخط

استمع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إلى شكاوى ومطالب المواطنين خلال اللقاء المفتوح الأسبوعي، الذي يواصل عقده بانتظام في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على مشكلاتهم واحتياجاتهم في مختلف المرافق والقطاعات الخدمية، وبحث الحلول والبدائل المناسبة لها.

 

جاء ذلك بحضور المختصين من وكلاء الوزارات والمسؤولين التنفيذيين المعنيين، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها على أرض الواقع، مع متابعة ما يتم الاتفاق عليه من خلال مكتب المحافظ لضمان الاستمرارية وتحقيق النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن.

 

محافظ بني سويف يستمع لشكاوى المواطنين

 

وتضمن اللقاء مناقشة عدد من الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين، حيث بدأت بشكوى لإحدى المواطنات من قرية بني زابد التابعة لمركز ناصر، بشأن وجود تسريب لمياه مجهولة المصدر يُحتمل أن يكون ناتجًا عن قطعة أرض فضاء مجاورة لمنزلها، ما تسبب في أضرار بمنزلها وبعض المنازل المجاورة. 

 

وعلى الفور، كلف محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة ناصر بالتنسيق مع أجهزة الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمعاينة المشكلة على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكشف عن سبب التسريب وتحديد مصدره، خاصة في ظل انخفاض كميات المياه خلال فترة السدة الشتوية.

 

كما وجه المحافظ مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمعاينة شكوى تقدم بها أحد المواطنين من عرب مطير شرق النيل، يتضرر فيها من وجود تسريب يُرجح أنه ناتج عن كسر بشبكة الصرف الصحي، حيث كلف الشركة بالكشف على الشبكة لتحديد مصدر المياه، وإصلاح أي كسور إن وجدت، مع إعداد تقرير وافٍ يوضح الإجراءات التي تم تنفيذها والتدخلات التي تمت لمعالجة المشكلة.

 

تعدي أحد مواطن على الطريق العام بسلم خرساني 

 

واستمع محافظ بني سويف، إلى عرض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بشأن شكوى أحد الأهالي من قرية إبشنا، تتعلق بتعدي أحد الجيران على الطريق العام ببناء سلم خرساني مخالف، حيث أفاد بصدور قرار إزالة للسلم محل الشكوى، وتم تنفيذ القرار بالفعل.

 

وشهد اللقاء اتخاذ عدد من القرارات الداعمة للأسر الأولى بالرعاية، حيث قرر المحافظ صرف إعانة عاجلة لأرملة لديها طفلان في مراحل التعليم المختلفة، إلى جانب توفير مساعدة منتظمة من مديرية التضامن الاجتماعي لمدة 6 أشهر، مراعاة لظروفها الاجتماعية والمادية، فضلًا عن تكليف مديرية العمل بالتنسيق لتوفير فرصة عمل مناسبة لها بإحدى شركات أو مصانع القطاع الخاص، مع التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم ما أمكن من مساعدات عينية ومادية.

 

مساعدة مالية وإعانة 6 شهور لسيدة مطلقة

 

كما وجه المحافظ بصرف إعانة فورية لسيدة مطلقة تعول نجلًا بالمرحلة الإعدادية، مع صرف مساعدة منتظمة من التضامن الاجتماعي لمدة 6 أشهر، والتكليف باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء أوراق الحصول على معاش «تكافل وكرامة». كما وجه إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع التضامن لتوفير كرسي متحرك لوالدتها المسنة والمريضة، التي تعاني من أمراض بالقلب والمخ وتحتاج إلى جلسات علاج طبيعي، مع التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير مركز مناسب لتلقي العلاج.

 

رئيس جامعة بني سويف يستقبل أستاذ هندسة بجامعة هونج كونج لبحث سبل التعاون

ممر شرفي لطفلة تعافت بعد 60 يومًا بعناية مستشفى الفشن ببني سويف

تحرير 11 محضرًا تموينيًا خلال حملة موسعة بمركز ببا في بني سويف

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

مصرع شاب في حادث سير بطريق «الشنطور ـ سمسطا» ببني سويف

وكيل تعليم بني سويف تتابع امتحانات طلاب الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

زيارة ميدانية لمحطة بحوث سدس لمتابعة الزراعات الشتوية في بني سويف

حملة ميدانية لبحث مشاكل ومطالب مزارعي مركز ببا ببني سويف

عقب شكوى الأهالي، تغطية 50 مترًا بمصرف قرية تزمنت الشرقية ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف اسعاف بني سويف تعليم بني سويف زراعة بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

مواد متعلقة

رئيس جامعة بني سويف يستقبل أستاذ هندسة بجامعة هونج كونج لبحث سبل التعاون

ممر شرفي لطفلة تعافت بعد 60 يومًا بعناية مستشفى الفشن ببني سويف

تحرير 11 محضرًا تموينيًا خلال حملة موسعة بمركز ببا في بني سويف

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

مصرع شاب في حادث سير بطريق «الشنطور ـ سمسطا» ببني سويف

وكيل تعليم بني سويف تتابع امتحانات طلاب الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

زيارة ميدانية لمحطة بحوث سدس لمتابعة الزراعات الشتوية في بني سويف
ads

الأكثر قراءة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

هشام عز العرب: طريقة عرض فكرة "المقايضة الكبرى" خطأ ومشكلة مصر في حجم الإيرادات

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

أولى المفاجآت، الجزائر تخسر أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية لليد

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

محمد عبد الجليل يكتب: دماغ شيطان.. سقف الكوبري "بيمطّر" حشيش! تجار "الكيف" حفروا الخرسانة وعملوا دولاب للمخدرات.. والأمن يفك شفرة "أغرب مخبأ" للصنف!

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول

بدون راحة، بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة بطل المغرب في دوري أبطال أفريقيا (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

سعر السكر في السوق اليوم الاربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية