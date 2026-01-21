اللقاء المفتوح، محافظ بني سويف يوجه بحلول عاجلة لشكاوى المواطنين

18 حجم الخط

استمع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إلى شكاوى ومطالب المواطنين خلال اللقاء المفتوح الأسبوعي، الذي يواصل عقده بانتظام في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على مشكلاتهم واحتياجاتهم في مختلف المرافق والقطاعات الخدمية، وبحث الحلول والبدائل المناسبة لها.

جاء ذلك بحضور المختصين من وكلاء الوزارات والمسؤولين التنفيذيين المعنيين، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها على أرض الواقع، مع متابعة ما يتم الاتفاق عليه من خلال مكتب المحافظ لضمان الاستمرارية وتحقيق النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن.

وتضمن اللقاء مناقشة عدد من الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين، حيث بدأت بشكوى لإحدى المواطنات من قرية بني زابد التابعة لمركز ناصر، بشأن وجود تسريب لمياه مجهولة المصدر يُحتمل أن يكون ناتجًا عن قطعة أرض فضاء مجاورة لمنزلها، ما تسبب في أضرار بمنزلها وبعض المنازل المجاورة.

وعلى الفور، كلف محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة ناصر بالتنسيق مع أجهزة الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمعاينة المشكلة على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكشف عن سبب التسريب وتحديد مصدره، خاصة في ظل انخفاض كميات المياه خلال فترة السدة الشتوية.

كما وجه المحافظ مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمعاينة شكوى تقدم بها أحد المواطنين من عرب مطير شرق النيل، يتضرر فيها من وجود تسريب يُرجح أنه ناتج عن كسر بشبكة الصرف الصحي، حيث كلف الشركة بالكشف على الشبكة لتحديد مصدر المياه، وإصلاح أي كسور إن وجدت، مع إعداد تقرير وافٍ يوضح الإجراءات التي تم تنفيذها والتدخلات التي تمت لمعالجة المشكلة.

واستمع محافظ بني سويف، إلى عرض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بشأن شكوى أحد الأهالي من قرية إبشنا، تتعلق بتعدي أحد الجيران على الطريق العام ببناء سلم خرساني مخالف، حيث أفاد بصدور قرار إزالة للسلم محل الشكوى، وتم تنفيذ القرار بالفعل.

وشهد اللقاء اتخاذ عدد من القرارات الداعمة للأسر الأولى بالرعاية، حيث قرر المحافظ صرف إعانة عاجلة لأرملة لديها طفلان في مراحل التعليم المختلفة، إلى جانب توفير مساعدة منتظمة من مديرية التضامن الاجتماعي لمدة 6 أشهر، مراعاة لظروفها الاجتماعية والمادية، فضلًا عن تكليف مديرية العمل بالتنسيق لتوفير فرصة عمل مناسبة لها بإحدى شركات أو مصانع القطاع الخاص، مع التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم ما أمكن من مساعدات عينية ومادية.

كما وجه المحافظ بصرف إعانة فورية لسيدة مطلقة تعول نجلًا بالمرحلة الإعدادية، مع صرف مساعدة منتظمة من التضامن الاجتماعي لمدة 6 أشهر، والتكليف باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء أوراق الحصول على معاش «تكافل وكرامة». كما وجه إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع التضامن لتوفير كرسي متحرك لوالدتها المسنة والمريضة، التي تعاني من أمراض بالقلب والمخ وتحتاج إلى جلسات علاج طبيعي، مع التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير مركز مناسب لتلقي العلاج.

