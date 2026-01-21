رئيس جامعة بني سويف يستقبل أستاذ هندسة بجامعة هونج كونج لبحث سبل التعاون

18 حجم الخط

استقبل الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف، البروفيسور چن رن، الأستاذ بقسم الهندسة الصناعية وهندسة النظم بجامعة هونج كونج المتعددة التقنيات (بوليتكنيك)، وذلك في إطار توجه الجامعة نحو دعم الشراكات الدولية وتعزيز أواصر التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات العالمية المرموقة، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عبداللطيف هشام، عميد كلية الزراعة.

رئيس جامعة بني سويف يستقبل البروفيسور چن رن

وخلال اللقاء، رحّب رئيس جامعة بني سويف، بالبروفيسور چن رن، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس المكانة المتنامية لجامعة بني سويف على الساحة الأكاديمية الدولية، ومؤكدًا حرص جامعة بني سويف على الانفتاح على الخبرات العالمية المتميزة، وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة، بما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية، ويُسهم في الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتعزيز تصنيف الجامعة إقليميًا ودوليًا.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة بني سويف وجامعة هونج كونج المتعددة التقنيات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتكنولوجية المتقدمة التي تتمتع بها الجامعتان. كما تم بحث إمكانية توفير منح دراسات عليا «ماجستير ودكتوراه» للباحثين، بما يدعم بناء القدرات البحثية ويُعزز فرص التطوير الأكاديمي.

جامعة بني سويف تبحث التعاون مع جامعة هونغ كونغ

كما ناقش الجانبان مقترح تنفيذ برنامج دراسي بيني متميز بين الجامعتين، يقوم على قضاء الدارس عامين دراسيين بجامعة بني سويف، وعامين آخرين بـ جامعة هونج كونج المتعددة التقنيات، على أن يحصل الطالب في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من الجامعتين، وهو ما يمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون الدولي في التعليم العالي.

ومن جانبه، أعرب البروفيسور چن رن عن بالغ سعادته بزيارة جامعة بني سويف، مشيدًا بما لمسه من تطور في البنية الأكاديمية والبحثية، ومؤكدًا تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مصالح متبادلة ويسهم في خدمة المجتمع الأكاديمي بالجانبين.

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس جامعة بني سويف، درع الجامعة إلى البروفيسور چن رن، تقديرًا لهذه الزيارة، وتأكيدًا على أهمية استمرار التواصل ووضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل مجالات التعاون المقترحة، بما يحقق شراكة أكاديمية مستدامة بين المؤسستين.

