الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يستقبل أستاذ هندسة بجامعة هونج كونج لبحث سبل التعاون

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف يستقبل أستاذ هندسة بجامعة هونج كونج
18 حجم الخط

استقبل الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف، البروفيسور چن رن، الأستاذ بقسم الهندسة الصناعية وهندسة النظم بجامعة هونج كونج المتعددة التقنيات (بوليتكنيك)، وذلك في إطار توجه الجامعة نحو دعم الشراكات الدولية وتعزيز أواصر التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات العالمية المرموقة، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عبداللطيف هشام، عميد كلية الزراعة.

 

رئيس جامعة بني سويف يستقبل البروفيسور چن رن

وخلال اللقاء، رحّب رئيس جامعة بني سويف، بالبروفيسور چن رن، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس المكانة المتنامية لجامعة بني سويف على الساحة الأكاديمية الدولية، ومؤكدًا حرص جامعة بني سويف على الانفتاح على الخبرات العالمية المتميزة، وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة، بما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية، ويُسهم في الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتعزيز تصنيف الجامعة إقليميًا ودوليًا.

 

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة بني سويف وجامعة هونج كونج المتعددة التقنيات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتكنولوجية المتقدمة التي تتمتع بها الجامعتان. كما تم بحث إمكانية توفير منح دراسات عليا «ماجستير ودكتوراه» للباحثين، بما يدعم بناء القدرات البحثية ويُعزز فرص التطوير الأكاديمي.

 

جامعة بني سويف تبحث التعاون مع جامعة هونغ كونغ

كما ناقش الجانبان مقترح تنفيذ برنامج دراسي بيني متميز بين الجامعتين، يقوم على قضاء الدارس عامين دراسيين بجامعة بني سويف، وعامين آخرين بـ جامعة هونج كونج المتعددة التقنيات، على أن يحصل الطالب في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من الجامعتين، وهو ما يمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون الدولي في التعليم العالي.

ومن جانبه، أعرب البروفيسور چن رن عن بالغ سعادته بزيارة جامعة بني سويف، مشيدًا بما لمسه من تطور في البنية الأكاديمية والبحثية، ومؤكدًا تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مصالح متبادلة ويسهم في خدمة المجتمع الأكاديمي بالجانبين.

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس جامعة بني سويف، درع الجامعة إلى البروفيسور چن رن، تقديرًا لهذه الزيارة، وتأكيدًا على أهمية استمرار التواصل ووضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل مجالات التعاون المقترحة، بما يحقق شراكة أكاديمية مستدامة بين المؤسستين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف رئيس جامعة بني سويف

مواد متعلقة

ممر شرفي لطفلة تعافت بعد 60 يومًا بعناية مستشفى الفشن ببني سويف

تحرير 11 محضرًا تموينيًا خلال حملة موسعة بمركز ببا في بني سويف

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

مصرع شاب في حادث سير بطريق «الشنطور ـ سمسطا» ببني سويف

وكيل تعليم بني سويف تتابع امتحانات طلاب الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

زيارة ميدانية لمحطة بحوث سدس لمتابعة الزراعات الشتوية في بني سويف

حملة ميدانية لبحث مشاكل ومطالب مزارعي مركز ببا ببني سويف
ads

الأكثر قراءة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

هشام عز العرب: طريقة عرض فكرة "المقايضة الكبرى" خطأ ومشكلة مصر في حجم الإيرادات

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

أولى المفاجآت، الجزائر تخسر أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية لليد

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

محمد عبد الجليل يكتب: دماغ شيطان.. سقف الكوبري "بيمطّر" حشيش! تجار "الكيف" حفروا الخرسانة وعملوا دولاب للمخدرات.. والأمن يفك شفرة "أغرب مخبأ" للصنف!

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول

بدون راحة، بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة بطل المغرب في دوري أبطال أفريقيا (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

سعر السكر في السوق اليوم الاربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية