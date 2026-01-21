الأربعاء 21 يناير 2026
الأمن يكشف تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها في إهناسيا ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، غموض وصول فتاة إلى مستشفى إهناسيا التخصصي جثة هامدة، وبها إصابات في الرأس وكدمات متفرقة في جسدها، حيث تبين أن والدها تعدى عليها بسبب عدم انصياعها لطلبه بالوقوف لاستقباله.

أفادت أسرة الطفلة في البداية بأنها سقطت على الأرض داخل المنزل، إلا أن الإصابات التي بدت على جسدها لم تتوافق مع هذه الرواية، مما دفع رجال المباحث إلى الشك في أقوال الأسرة والبدء في التحقيق.

 

الشرطة تكشف لغز وفاة طفلة في إهناسيا ببني سويف

 

انتقل فريق من المباحث إلى منزل الأسرة في إحدى قرى مركز إهناسيا ببني سويف، حيث تم فحص موقع الحادث وسماع أقوال أشقاء الطفلة الأربعة، أكبرهم يبلغ من العمر 17 عامًا، كشف الشقيق الأكبر عن تفاصيل جديدة، حيث أكد أن والده قام بالتعدي على شقيقته قبل الحادث بيومين، وأن حالتها الصحية تدهورت بشكل ملحوظ نتيجة لذلك.

وأوضح الشقيق، أن الأب، الذي يعمل في القاهرة، عاد إلى المنزل وطلب من الطفلة الوقوف، لكنها لم تستجب بسبب الإعياء، فقام بدفعها بقوة، مما أدى إلى إصابتها في رأسها وفقدانها للوعي، ثم فارقت الحياة قبل أن تقوم الأسرة بنقلها إلى المستشفى.

 

الأب اعتدى على شقيقته قبل وفاتها بيومين

 

وجه اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بتشكيل فريق تحقيق لضبط الأب المتهم، حيث تبين أنه حاول الهروب مستغلًا عمله في القاهرة، وبعد جهود أمنية مكثفة، تم ضبطه بعد نحو ست ساعات من اكتشاف الواقعة.

وبمواجهته، اعترف الأب بالحادث كما ورد في أقوال نجله، كما أكدت الأم أن سلوك الأب قد تغير مؤخرًا بسبب تعاطيه مواد مخدرة، مما زاد من عصبيته وتسبب في تعامله بشكل عنيف مع أفراد الأسرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة ببني سويف انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة وتحديد سبب الوفاة بدقة، واستكمال التحقيقات لكشف كافة تفاصيل الواقعة.

 

