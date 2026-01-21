أخبار الفن اليوم: ياسمين عبد العزيز ترد على حملات الهجوم ضدها.. فوز جودي شاهين بلقب أحلى صوت.. وطرح البوستر الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزها كالتالي:

شهد حفل افتتاح الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، والذي يشارك فيه لجنة تحكيم مكونة من؛ الفنان أحمد سعد ورحمة رياض وناصيف زيتون، حالة الفرحة العارمة، والافتتاح الصاخب صاحبته وصلة رقص.



طرح البرومو التشويقي لمسلسل فخر الدلتا في رمضان 2026

أعلنت قناة "ON" وشبكة تلفزيون "الحياة" عن عرض مسلسل "فخر الدلتا"، بطولة النجم أحمد رمزي، ضمن خريطة أعمال القناتين الدرامية في موسم رمضان 2026.

وطرحت شاشة On E البرومو التسويقي للمسلسل وأوضح أن الفنان أحمد رمزي يجسد شخصية محمد صلاح فخر وفي مشهد آخر ردد أهل البلد: “يا هانانا وسعدنا فخر الدلتا عندنا”.

سلسلات رمضان 2026 ، أعلنت شاشة Mbc مصر عن عرض مسلسل الست موناليزا للفنانة مي عمر خلال شهر رمضان 2026، بشكل حصري.

وكشفت القناة عن البوستر التشويقي وظهرت مي في ثوب عروسة بفستان زفاف باكية ومن خلفها أبطال العمل.

مسلسلات رمضان 2026 ، طرحت شاشة Mbc مصر البوستر الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران والذي يقوم بطولته أحمد داوود تمهيدا لعرضه في رمضان 2026

ويشارك الفنان أحمد داوود في السباق الرمضاني لعام 2026، بمسلسل “بابا وماما جيران”، وهو العمل الذى تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، من تأليف ولاء الشريف وإخراج أحمد عبد الوهاب.





كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن وجود حملات ممنهجة ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي، تسعى لتشويه صورتها أمام جمهورها من خلال صور مفبركة لها، خاصة بعد طرح برومو مسلسلها الجديد “وننسى إللي كان” والذي من المقرر طرحه في رمضان 2026.

وأعربت ياسمين عبد العزيز من خلال فيس بوك، عن استيائها الشديد مما وصفته بحملات تشويه ممنهجة تستهدف صورتها، مشيرة إلى انتشار صفحات ومنشورات تتعمد الإساءة والتلاعب بصورها بشكل غير لائق، وذلك عقب طرح الإعلان الخاص بالمسلسل، قائلة: “مطلعني عريانة في كل حتة”.

جودي شاهين تفوز بلقب أحلى صوت في ذا فويس



حصدت جودي شاهين، من فريق رحمة رياض، متسابقة برنامج " ذا فويس"، جائزة أحلى صوت بالبرنامج

وأعلنت لجنة تحكيم البرنامج والتى تضم في عضويتها أحمد سعد ورحمة رياض، وناصيف زيتوناسم المتسابقة جودي شاهين كأحلى صوت فى البرنامج.

أشعلت أشرقت أحمد متسابقة "ذا فويس"، مسرح البرنامج، بأغنية "وحياتي عندك"، للمطربة الراحلة ذكرى، وهو ما جعل لجنة تحكيم البرنامج تتفاعل معها وتشيد بأدائها الغنائي.

يشهد موسم رمضان 2026 ، منافسة شرسة بين عدد من الأعمال التي تنتمي إلى نوعية الأكشن، ومن أبرز الأعمال التي ينتظرها الجمهور مسلسل الكينج الذي يقوم ببطولته محمد إمام وعلي كلاي للفنان أحمد العوضي، خاصة أن المسلسلين تدور أحداثهما في إطار أكشن رومانسي.



