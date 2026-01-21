افتتاحية تخطف القلوب للمرحلة النهائية من ذا فويس (فيديو)

18 حجم الخط

شهد حفل افتتاح الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، والذي يشارك فيه لجنة تحكيم مكونة من؛ الفنان أحمد سعد ورحمة رياض وناصيف زيتون، حالة الفرحة العارمة، والافتتاح الصاخب صاحبته وصلة رقص.



وأشعل الفنان أحمد سعد مسرح بالبرنامج، بوصلة رقص مع الفرقة الاستعراضية التي أحيت افتتاحية الحلقة الأخيرة من البرنامج.



ووصل قطار برنامج ذا فويس The Voice، إلى محطته الأخيرة، حيث يعلن اسم الفائز بلقب الموسم السادس، بعد رحلة طويلة من المنافسة، بدأت بأصوات تحلم بالفرصة، وانتهت بثلاثة أسماء فقط، كل منهم يقف على مسرح النهائي ويحمل قصة مختلفة، وحلمًا مؤجلًا، وصوتا نجح في الوصول إلى هذه اللحظة عن جدارة.

الوداع اختبار صعب



في مرحلة السيمي فاينال، بدا واضحا ثقل اللحظة على لجنة التحكيم، وهو ما عبر عنه ناصيف زيتون صراحة، مؤكدًا أن أصعب ما في هذه المرحلة ليس اختيار الأفضل، بل توديع مشاريع فنية تتوقف أحلامها مؤقتًا عند هذه النقطة، رغم استحقاقها استكمال المشوار.

الكواليس أيضا حملت قدرا من العفوية والروح الرياضية، خاصة مع حديث رحمة رياض عن أجواء "السوبر بلوك"، في إشارة إلى أن كل مدرب خسر مشتركين من فريقه، ولم يتبق سوى اسم واحد يحمل راية الفريق إلى النهائي.



عن فريق أحمد سعد، حجز مهند الباشا مقعده في النهائي، بعدما تفوق على أحمد عطية من مصر ومحمد العمرو من الأردن، وخلال لحظة إعلان التأهل، استعاد أحمد سعد أول جملة قالها لمهند الباشا في البرنامج: "إنت هتكون ذا فويس.. أحلى صوت السنة دي"، مؤكدا ثقته في كاريزما مهند وتكامله الفني.

جودي شاهين.. الطرب حياة



من فريق رحمة رياض، وصلت جودي شاهين إلى الحلقة النهائية بعد منافسة قوية مع عناني من مصر ومحمود السناني من السعودية.

جودي، القادمة من اللاذقية بسوريا، قدمت نفسها منذ البداية كصوت طربي يعرف ماذا يريد، ويتضح هذا في تصريحاتها، التي أكدت خلالها أن "الوصول إلى النهائي تطلب جهدا جسديا ونفسيا كبيرا"، مشيرة إلى أنها اعتادت التدريب لساعات طويلة منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء في سن السابعة، متأثرة بالطرب الأصيل الذي نشأت عليه.

أشرقت أحمد.. عودة بعد 8 سنوات



أما فريق ناصيف زيتون، فكان رهانه على أشرقت أحمد، التي حسمت التأهل بعد منافسة مع أحمد العوادي، من اليمن وحسن خلف من سوريا، حين قدمت أداء لافتا.

أشرقت ليست وجها جديدا على جمهور البرنامج؛ فقد عرفها المشاهدون طفلة في The Voice Kids عام 2017، حين قدّمت أغنية "أما براوة" لنجاة الصغيرة، قبل أن تعود اليوم بعد ثماني سنوات، بصوت ناضج وتجربة أعمق.

