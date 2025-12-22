مسلسلات رمضان 2026، خلافات بين أحمد داوود وميرنا جميل في هذا العمل

18 حجم الخط

تشهد أحداث مسلسل بابا وماما جيران خلافات معقدة بين زوجين يلعب دورهما كل من أحمد داوود وميرنا جميل، تصل لحد الانفصال ولكن يتدخل المقربين منهما ويتم حل الأزمة.

ويشارك الفنان أحمد داوود في السباق الرمضاني لعام 2026، بمسلسل “بابا وماما جيران”.

العمل الذى تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، من تأليف ولاء الشريف وإخراج أحمد عبدالوهاب.

ورشحت الشركة المنتجة للمسلسل الفنانة ولاء الشريف لتلعب دور البطولة أمام داوود.

وتعاقدت منذ أيام قليلة الفنانة شيرين على المشاركة في العمل، وتلعب خلاله شخصية والدته التي تساعده في بناء مستقبله إلى أن يصبح رجل أعمال.

ومن المقرر أن يبدأ احمد داوود تصوير مشاهد العمل خلال الأسبوع المقبل، ويتم تصوير أولي المشاهد بحى المهندسين داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وكانت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 73 قد كرمت أحمد داوود عن دوره في فيلم الهوى سلطان.

تكريم أحمد داوود في مهرجان المركز الكاثوليكي

وقدمت دينا فؤاد خلال المهرجان جائزة أفضل ممثل، قائلة: إن أحمد داوود ممثل موهوب وتعتبره واحدا من عائلتها.

وأهدى أحمد داوود الجائزة إلى أولاده ومازح الحضور قائلا: “أنا كنت خايف من طارق العريان علشان هو رئيس لجنة تحكيم وأنا مشاركتش في ولاد رزق 3”.

