الأربعاء 21 يناير 2026
ثقافة وفنون

طرح البرومو التشويقي لمسلسل فخر الدلتا في رمضان 2026 (فيديو)

أعلنت قناة "ON" وشبكة تلفزيون "الحياة" عن عرض مسلسل "فخر الدلتا"، بطولة النجم أحمد رمزي، ضمن خريطة أعمال القناتين الدرامية في موسم رمضان 2026.

وطرحت شاشة On E البرومو التسويقي للمسلسل وأوضح أن الفنان أحمد رمزي يجسد شخصية محمد صلاح فخر وفي مشهد آخر ردد أهل البلد: “يا هانانا وسعدنا فخر الدلتا عندنا”.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما والكوميديا حول رحلة شاب طموح من إحدى قرى الدلتا، يسعى لتحقيق حلمه في مجال الإعلانات والإبداع الفني.

 

أبطال العمل 

 

ويضم "فخر الدلتا" مجموعة من كبار النجوم، بمشاركة مميزة من النجوم: انتصار، وتامر هجرس، وأحمد عصام السيد، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف عبد الرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، ومن إخراج هادي بسيوني.

 

أشرف عبد الباقي

 

وكان قد اعتذر الفنان أشرف عبد الباقي عن المشاركة في مسلسل فخر الدلتا الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد رمزي والفنان حسين فهمي، وتم التعاقد مع الفنان كمال أبو رية بدلًا منه.

وعلمت فيتو أن سبب اعتذار أشرف عبد الباقي عن العمل يعود لانشغاله في الفترة الحالية بأكثر من عمل فني.

 

 

 

 

 

فخر الدلتا مسلسل فخر الدلتا قناة الحياة مسلسلات رمضان الفن اخبار الفن

