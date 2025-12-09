الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

أسباب اعتذار أحمد داش عن المشاركة في فيلم محمد سعد الجديد

أحمد داش
أحمد داش
اعتذار الفنان أحمد داش عن المشاركة في فيلم “عيلة دياب على الباب” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد. 

وبحسب مصادر من فريق العمل فإن اعتذار داش جاء بسبب عدم الاتفاف على الأجر، حيث كان تم ترشيحه لتقديم  شخصية ابن  الفنان محمد سعد خلال الأحداث.

تصوير فيلم محمد سعد الجديد  “دياب على الباب”

انطلق تصوير فيلم محمد سعد الجديد  “دياب على الباب”، ويشارك في العمل غادة عادل وهيدي كرم، نور إيهاب، ودنيا سامي، وتامر هجري والعمل من تأليف ورشة كتابة فايف برودكشن ومن إخراج وائل إحسان.

فيلم محمد سعد الجديد 

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يظهر الفنان محمد سعد في شخصية جديدة عليه، ولكنها في إطار كوميدي أيضًا، رجل أعمال يسكن في القاهرة، وتأتي عائلته من الأرياف لتسكن معه.
 

أما عن آخر أعمال محمد سعد السينمائية، كان فيلم “الدشاش”، الذي عرض بالسينمات منذ عدة أشهر وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته الفنانة زينة وباسم سمرة ونسرين طافش وخالد الصاوي ومن تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

 

محمد سعد عن "الدشاش": من أيام فيلم اللمبي مش بتوقع أي حاجة

وكان الفنان محمد سعد قال: أتمنى أن يكون فيلم "الدشاش" خطوة في الطريق الصحيح في انتقاء الأعمال وجودتها وتلبية طلبات الجمهور.


وتابع: "من أيام فيلم اللمبي وأنا مش بتوقع أي حاجة، ببص على السلمة اللي واقف عليها وبعطيها حقها أوي في الشغل وزي ما توديني وتطلعني للسلمة التاسعة أو العاشرة أنا راضي بالشغل اللى عملته ولكل مجتهد نصيب".

