الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، فرح شعبي لـ محمد إمام في "الكينج"

مشهد من مسلسل الكينج
مشهد من مسلسل الكينج
18 حجم الخط

 تشهد أحداث مسلسل الكينج حفل زفاف شعبي للنجم  محمد إمام  الذي يجسد شخصية الكينج، داخل الحارة التي يسكن فيها.

وتواصل أسرة العمل التصوير في الوقت الحالي داخل الديكور الرئيسي للعمل، ومن المقرر أن تنتقل أسرة العمل لاحدي محافظات الوجه البحري لتصوير عددًا من المشاهد هناك.

 

مسلسل محمد إمام في رمضان 2026

 يعرض مسلسل  الكينج في رمضان 2026 على شاشة mbc ومنصة شاهد mbc.

وكان القائمون على مسلسل الكينج، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، تعاقدوا مع المطرب محمود الليثي ليقوم بالغناء ضمن أحداث العمل.

ومن المقرر أن يتم عرض الأغنية خلال أحد الأفراح في الحارة الشعبية التي يسكن بها حمزة الكينج، الشخصية التي يجسدها محمد إمام، ما يعزز من الأجواء الشعبية الواقعية للمسلسل.

 

أحداث مسلسل الكينج  

وتشهد أحداث مسلسل الكينج الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام مشادة يدخل فيها مع الفنان سامي مغاوري الذي يلعب شخصية والد ميرنا جميل التي تقدم شخصية حبيبته في العمل.

تدور أحداث مسلسل الكينج في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب مصري يدعى "حمزة الدباح" ينتمي إلى إحدى العصابات الدولية، مما يجعله يواجه عدة تحديات يحاول التغلب عليها.

 

أبطال مسلسل الكينج

مسلسل الكينج من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، ويشارك فيه كل من وميرنا جميل، وحنان مطاوع، وسامي مغاوري، وعمرو عبد الجليل، وحجاج عبد العظيم، وانتصار، وكمال أبو رية.

