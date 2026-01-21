ياسمين عبد العزيز ترد على حملات الهجوم ضدها: مطلعني عريانة في كل حتة

18 حجم الخط

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن وجود حملات ممنهجة ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي، تسعى لتشويه صورتها أمام جمهورها من خلال صور مفبركة لها، خاصة بعد طرح برومو مسلسلها الجديد “وننسى إللي كان” والذي من المقرر طرحه في رمضان 2026.

ياسمين عبد العزيز ترد على الحملات الممنهجة ضدها

وأعربت ياسمين عبد العزيز من خلال فيس بوك، عن استيائها الشديد مما وصفته بحملات تشويه ممنهجة تستهدف صورتها، مشيرة إلى انتشار صفحات ومنشورات تتعمد الإساءة والتلاعب بصورها بشكل غير لائق، وذلك عقب طرح الإعلان الخاص بالمسلسل، قائلة: “مطلعني عريانة في كل حتة”.

وأوضحت أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتقدم ببلاغ رسمي لمباحث الإنترنت لكشف المسؤولين عن هذه الحملات ومحاسبتهم قانونيًا، متسائلة: إذا كان هذا يحدث مع طرح الإعلان فقط، فماذا سيحدث عند عرض العمل كاملًا؟

وشددت على رفضها التام لأي إساءة أو تشهير، مؤكدة ثقتها في القضاء، ومختتمة حديثها بالتأكيد على أن الله هو العدل الذي لا يضيع حقًا.

مسلسلات رمضان 2026 ، وفي سياق متصل، كانت قد كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز، عن بوستر مسلسلها الجديد "وننسي اللي كان" والذي من المقرر عرضه في رمضان 2026، وأكدت من خلال حسابها الشخصي أنها تظهر بشخصية جليلة رسلان.

ويعرض مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026 على شاشة Mbc مصر.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: كريم فهمي، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان 2026.

يجسد كريم فهمي شخصية البودي جارد الخاص بالنجمة السينمائية، ورغم أنه يعيش صراعًا بسبب خلافاتها مع زوجها داخل الأحداث، إلا أنه يكنّ لها مشاعر حب من طرف واحد، قبل أن تلاحظ هي اهتمامه في منتصف الأحداث وتبادله الشعور ذاته.

